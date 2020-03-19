На будущей неделе открываются сельскохозяйственные магазины

Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила возобновить их работу, начиная с 23 марта текущего года. Таким образом, смогут работать розничные торговые точки, реализующие семена, фитосанитарную продукцию, фураж и иное сырье, необходимое для технологического и операционного процесса компаний пищевой промышленности.

«Есть деятельность, которая с учетом сельхозсезона, абсолютно необходима, и она осуществляется в условиях максимальной безопасности в отдельных, специализированных помещениях», – подчеркнул премьер Ион Кику.

В то же время, согласно решению комиссии, будет возобновлена деятельность магазинов, занимающихся розничной продажей запчастей, необходимых для обслуживания сельскохозяйственной техники.