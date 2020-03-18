В Японии раньше срока зацвела знаменитая вишня

Это случилось впервые с 1953 года, с тех пор как ведутся регулярные наблюдения. «Виновата», как считают ботаники, теплая зима. Уже 14 марта в Токио распустились цветы на сакуре, сообщает Asahi Shimbun. По словам специалистов, это случилось на двенадцать дней раньше, чем обычно, что является абсолютным рекордом. Он зафиксирован на вишневом дереве в саду храма Ясукуни. Интересно, что дерево считается эталонным. По нему определяют, когда зацветет сакура по всей стране. И метеорологи считают, в самое ближайшее время, возможно, к дню весеннего равноденствия, цветы появятся на вишневых деревьях на западе и востоке. Сакура цветет всего несколько дней, и традиционное увлечение японцев – любоваться цветами. Для этого жители Страны восходящего солнца даже специально совершают дальние поездки. А вслед за этим зацветут и другие виды деревьев.