Четверг, 19 марта 2020, 08:23

Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

Назад на главную Подписаться на RSS

В Приднестровье пока еще не обнаружено признаков коронавируса 

18 марта
23:28 2020
Версия для печати Поделиться

Сегодня в Левобережье начал действовать указ Вадима Красносельского «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики».

Днем ранее в связи с распространением коронавируса глава региона распорядился ужесточить контроль за въезжающими и выезжающими с левобережья Днестра.

Только с понедельника в Приднестровье не пустили свыше 600 гостей. На заседании Оперативного штаба при Красносельском также говорилось о том, что с 16 марта регион покинуло 1200 человек. Отныне оставить родные пенаты можно в трех случаях: необходимость лечения за кордоном, участие в похоронах близких и поездки чиновников в служебные командировки.

Красносельский распорядился проводить патрулирование дорог и тропинок, пролегающих  вне пунктов пропуска. Этим займутся местные казаки, курсанты военного института и студенты-юристы. Некоторые местные журналисты высказывают сомнение в целесообразности распоряжения Красносельского. Украина плотно прикрыла свою границу с Молдовой. Правый берег тоже отгородился. Так что Приднестровье могло бы быть уникальным регионом Европы, в котором в разгар пандемии не стали препятствовать желающим попутешествовать – все равно никто никуда не уедет. Пока на левобережье Днестра не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

 

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,57–1,56%
EUR19,15–1,98%
GBP20,22–2,48%
UAH0,64–2,23%
RON3,93–1,85%
RUB0,21–3,04%

Курсы валют в MDL на 19.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд