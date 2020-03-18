Сегодня в Левобережье начал действовать указ Вадима Красносельского «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики».

Днем ранее в связи с распространением коронавируса глава региона распорядился ужесточить контроль за въезжающими и выезжающими с левобережья Днестра.

Только с понедельника в Приднестровье не пустили свыше 600 гостей. На заседании Оперативного штаба при Красносельском также говорилось о том, что с 16 марта регион покинуло 1200 человек. Отныне оставить родные пенаты можно в трех случаях: необходимость лечения за кордоном, участие в похоронах близких и поездки чиновников в служебные командировки.

Красносельский распорядился проводить патрулирование дорог и тропинок, пролегающих вне пунктов пропуска. Этим займутся местные казаки, курсанты военного института и студенты-юристы. Некоторые местные журналисты высказывают сомнение в целесообразности распоряжения Красносельского. Украина плотно прикрыла свою границу с Молдовой. Правый берег тоже отгородился. Так что Приднестровье могло бы быть уникальным регионом Европы, в котором в разгар пандемии не стали препятствовать желающим попутешествовать – все равно никто никуда не уедет. Пока на левобережье Днестра не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.