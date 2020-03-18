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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Президент проверит ситуацию, связанную с COVID-19, в районах страны

18 марта
23:27 2020
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Игорь Додон  проведет пять зональных заседаний относительно эпидемиологической ситуации.

Глава государства отправится в районы, чтобы проверить ситуацию на местах. Об этом он сообщил после заседания Единого командного центра.

«Завтра будут проведены пять зональных заседаний. Поеду в районы, обсудим ситуацию с ответственными лицами. В некоторых заседаниях буду участвовать и я, а также премьер, коллеги из МВД, чтобы обсудить вопросы с руководством районных комиссий по чрезвычайным ситуациям. Посмотрим, какая ситуация, несмотря на то, что у нас происходит обмен информацией и в режиме он-лайн», – заявил глава государства.

Напомним, что в Молдове введено чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса.

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