Игорь Додон проведет пять зональных заседаний относительно эпидемиологической ситуации.

Глава государства отправится в районы, чтобы проверить ситуацию на местах. Об этом он сообщил после заседания Единого командного центра.

«Завтра будут проведены пять зональных заседаний. Поеду в районы, обсудим ситуацию с ответственными лицами. В некоторых заседаниях буду участвовать и я, а также премьер, коллеги из МВД, чтобы обсудить вопросы с руководством районных комиссий по чрезвычайным ситуациям. Посмотрим, какая ситуация, несмотря на то, что у нас происходит обмен информацией и в режиме он-лайн», – заявил глава государства.

Напомним, что в Молдове введено чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса.