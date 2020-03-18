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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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В Молдове исцелён еще один пациент, инфицированный коронавирусом

18 марта
23:26 2020
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В ближайшие дни выпишут второго пациента, излечившегося от коронавируса

Об этом сообщил директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ.

В то же время он сообщил, что были выявлены шесть новых случаев заболевания.

«Были проведены 63 анализа, из которых в 6 случаях результат положительный. В общей сложности у нас 36 подтвержденных случаев. Из них один пациент был выписан, он полностью здоров, один человек скончался. И сегодня еще у одного пациента отрицательный результат, то есть мы можем говорить о двух вылеченных», – заявил Фуртунэ.

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