В Республике Молдова зарегистрирован первый летальный исход от COVID-19

Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Речь идет о 61-летней женщине, которая находилась в критическом состоянии в Республиканской клинической больнице и была подключена к искусственной вентиляции легких. У нее были и хронические заболевания. Женщина умерла сегодня ночью от остановки сердца.

«Мы боролись за ее жизнь 4 дня и 4 ночи, но, к сожалению, сегодня в 02.45 она скончалась», – рассказал директор РКБ.

Женщина вернулась из Италии. Она не соблюдала режим самоизоляции и не сразу обратилась к врачам.

Напомним, число официально подтвержденных случаев заболевания пока остается прежним – 30. Одному пациенту до 9 лет, двум пациентам – от 10 до 19 лет, трем – от 20 до 29 лет, пяти – от 30 до 39 лет, четырем – от 40 до 49 лет, шести – от 50 до 59 лет, девяти – от 60 до 69 лет.

18 случаев были «завезены» из Италии, Франции, Великобритании и Швейцарии. 12 случаев являются случаями передачи вируса от человека к человеку уже внутри страны.