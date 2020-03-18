Министерство здравоохранения Украины подтвердило второй случай смерти от коронавируса

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения, опубликованном 17 марта на странице ведомства в Facebook. По данным центра, за вторник в Украине зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом, один из которых летальный. Скончалась 33-летняя жительница Черновицкой области.

Также среди зараженных 44-летний мужчина из Киевской области, ранее побывавший за границей, и пятеро жителей Черновицкой области, среди которых трое детей в возрасте шести месяцев, года и девяти месяцев, десяти лет.

С сегодняшнего дня на Украине действует запрет на работу ресторанов, ТЦ, кафе и кинотеатров. Гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек.

Также сообщалось, что Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний в период карантина в стране.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.