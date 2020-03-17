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Газета "Кишиневские новости"

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Караван молдавских большегрузных автомобилей разблокирован в Италии

17 марта
21:36 2020
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Правительству удалось вызволить 37 большегрузных автомобилей, заблокированных на итальянской границе из-за эпидемии. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.

«Это удалось сделать благодаря усилиям Министерства иностранных дел. Разблокированы транспортные средства, которые находились на итальяно-словенской границе. Речь идет о 37 автомобилях, они направляются домой», – сообщил премьер.

Глава кабмина также рассказал, что подобная ситуация сложилась и на российско-украинской границе. Там также удалось ее разрешить.

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