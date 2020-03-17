Правительству удалось вызволить 37 большегрузных автомобилей, заблокированных на итальянской границе из-за эпидемии. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.

«Это удалось сделать благодаря усилиям Министерства иностранных дел. Разблокированы транспортные средства, которые находились на итальяно-словенской границе. Речь идет о 37 автомобилях, они направляются домой», – сообщил премьер.

Глава кабмина также рассказал, что подобная ситуация сложилась и на российско-украинской границе. Там также удалось ее разрешить.