Вторник, 17 марта 2020, 23:05

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Экономические агенты не должны пострадать

17 марта
21:36 2020
Версия для печати Поделиться

Президент предлагает помочь деловому сообществу, от которого зависит, будут ли у людей рабочие места

В ходе заседания Единого командного центра глава государств заявил: «Мы найдем возможность, чтобы экономические агенты не очень пострадали. Они те, кто обеспечивает функциональность государства. Они платят налоги, от них зависит то, что для нас очень важно – сохранение рабочих мест».

В то же время премьер Ион Кику сообщил, что два банка подтвердили готовность реэшелонировать ипотечные кредиты.

«Завтра пройдет встреча с НБМ, чтобы найти решения о поддержке делового сообщества и надеемся, что на будущей неделе сможем ослабить некоторые условия для фирм», – заявил премьер.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,71+0,72%
EUR19,48–0,76%
GBP21,41–0,71%
UAH0,65–1,31%
RON4,02–0,95%
RUB0,23–0,65%

Курсы валют в MDL на 17.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд