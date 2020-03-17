Игорь Додон: Экономические агенты не должны пострадать
17 марта
21:36 2020
Президент предлагает помочь деловому сообществу, от которого зависит, будут ли у людей рабочие места
В ходе заседания Единого командного центра глава государств заявил: «Мы найдем возможность, чтобы экономические агенты не очень пострадали. Они те, кто обеспечивает функциональность государства. Они платят налоги, от них зависит то, что для нас очень важно – сохранение рабочих мест».
В то же время премьер Ион Кику сообщил, что два банка подтвердили готовность реэшелонировать ипотечные кредиты.
«Завтра пройдет встреча с НБМ, чтобы найти решения о поддержке делового сообщества и надеемся, что на будущей неделе сможем ослабить некоторые условия для фирм», – заявил премьер.