Президент предлагает помочь деловому сообществу, от которого зависит, будут ли у людей рабочие места

В ходе заседания Единого командного центра глава государств заявил: «Мы найдем возможность, чтобы экономические агенты не очень пострадали. Они те, кто обеспечивает функциональность государства. Они платят налоги, от них зависит то, что для нас очень важно – сохранение рабочих мест».

В то же время премьер Ион Кику сообщил, что два банка подтвердили готовность реэшелонировать ипотечные кредиты.

«Завтра пройдет встреча с НБМ, чтобы найти решения о поддержке делового сообщества и надеемся, что на будущей неделе сможем ослабить некоторые условия для фирм», – заявил премьер.