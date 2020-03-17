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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Первый случай выздоровления в Молдове после заражения коронавирусом

17 марта
21:21 2020
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За последние 24 часа в Молдове был зарегистрирован единственный случай заражения вирусом COVID-19

За последние сутки в Молдове зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом. Инфицированным оказался вернувшийся из Италии гражданин Молдовы. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну

«Из 46 подозрительных случаев только 1 подтвердился. Он импортирован из Италии. Таким образом, у нас 30 случаев заболевания, и один – полного излечения. Женщина, госпитализированная 8 марта, была выписана», – заявила глава минздрава.

Она также сообщила, что еще у двух пациентов позитивная динамика и они могут покинуть больницу в ближайшие дни.

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