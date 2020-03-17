Неформальная коалиция Канду-Санду-Шор снова продемонстрировала единство в парламенте. Депутаты этих фракций не поддержали назначение четырех членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) по квоте преподавателей-юристов. Депутат от ПСРМ Григоре Новак, входящий в Комиссию по праву, назначениям и иммунитету, обратил внимание депутатов из коалиции Канду-Санду-Шор, что последние выдвигают в парламенте далекие от реальности обвинения. При этом он напомнил, что члены комиссии от этих фракций располагали достаточным временем, чтобы представить всю информацию о кандидатах на должность члена ВСМ.

«Если у вас была информация об определенных кандидатах, и вы ее скрыли, тогда переходите в другую категорию – в подозреваемые, так как вы покрываете кого-то», – резонно заявил Новак. Депутат от ПСРМ напомнил, что депутаты группы Канду покинули зал заседаний комиссии во время конкурса вместо того, чтобы задавать вопросы кандидатам, «предпочтя давать спектакли перед журналистами».