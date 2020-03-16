Игорь Додон потребовал у предпринимателей не поднимать цены на фоне кризиса, спровоцированного вирусом COVID-19

Игорь Додон: Мы не позволим повышать цены и введем жесткие меры в отношении фирм, которые наживаются на страданиях людей!

Глава государства обратился со специальным посланием к деловому сообществу Молдовы на фоне кризиса COVID-19. Президент потребовал у экономических агентов продемонстрировать честность и не повышать цены на медикаменты или продукты питания.

«Прошу деловое сообщество действовать в духе солидарности с гражданами и не повышать цены на лекарства, продукты питания и товары, необходимые людям», – сказал Игорь Додон.

Подобные повешения цен, если у людей нет доступа к жизненно важным товарам, – это цинизм и даже преступление. Мы не позволим этому случится вплоть до того, что придется принять чрезвычайно жесткие меры в отношении фирм, которые наживаются на страданиях людей, – заявил Игорь Додон в обращении к нации.

«Прошу все банки проанализировать возможность реэшелонирования кредитов или предоставления различных льгот, которые помогут людям справиться с финансовыми последствиями, спровоцированными ситуацией, в которой мы находимся», – добавил Игорь Додон.