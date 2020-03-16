Об этом Игорь Додон заявил в обращении к нации

Глава государства считает, что правительство должно обратиться к парламенту с просьбой о введении чрезвычайной ситуации. «Необходимо предпринять эту меру, чтобы госучреждения могли действовать максимально быстро, чтобы не было бюрократических препятствий, а в случае, если мы столкнемся с резким ростом случаев в определенных зонах, сможем немедленно предпринять меры для изоляции очагов», – заявил Игорь Додон.

Президент заверил всех граждан, что о предпринимаемых мерах будет сообщено, и они будут детально разъясняться, чтобы к ним можно было лучше адаптироваться.

Согласно законодательству, чрезвычайное положение вводится по предложению президента Республики Молдова или правительства. Его продолжительность не может превышать 60 дней. В зависимости от развития ситуации президент страны или правительство могут обратиться к парламенту с просьбой как о продолжении или сокращении его срока, так и о распространении действия на определенные местности.