Понедельник, 16 марта 2020, 00:34

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове может быть введен режим чрезвычайной ситуации

16 марта
17:40 2020
Версия для печати Поделиться

Об этом Игорь Додон заявил в обращении к нации

Глава государства считает, что правительство должно обратиться к парламенту с просьбой о введении чрезвычайной ситуации. «Необходимо предпринять эту меру, чтобы госучреждения могли действовать максимально быстро, чтобы не было бюрократических препятствий, а в случае, если мы столкнемся с резким ростом случаев в определенных зонах, сможем немедленно предпринять меры для изоляции очагов», – заявил Игорь Додон.

Президент заверил всех граждан, что о предпринимаемых мерах будет сообщено, и они будут детально разъясняться, чтобы к ним можно было лучше адаптироваться.

Согласно законодательству, чрезвычайное положение вводится по предложению президента Республики Молдова или правительства. Его продолжительность не может превышать 60 дней. В зависимости от развития ситуации президент страны или правительство могут обратиться к парламенту с просьбой как о продолжении или сокращении его срока, так и о распространении действия на определенные местности.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,58+0,23%
EUR19,64+0,39%
GBP21,55–0,90%
UAH0,66–1,60%
RON4,06+0,74%
RUB0,24–1,93%

Курсы валют в MDL на 16.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд