Сегодня в Комрате состоялось расширенное совещание руководства автономии, где обсуждались варианты противодействия распространению коронавируса, сообщает Gagauzinfo.md.

Уже с завтрашнего дня в Комрате будут закрыты три городских рынка, а также магазины, торгующие непродовольственными товарами. Мэр столицы автономии Сергей Анастасов предупредил предпринимателей – не покупайте товар про запас, посидите дома, отдохните.

Директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хваста сообщил, что на территории Гагаузии пока не выявлены люди с коронавирусом. Но расслабляться нельзя. Под медицинским наблюдением находится свыше двухсот человек. Отмечено одно заболевание в соседнем Бессарабском районе. Данный факт должен, считает Хваста, насторожить коллег, от Бессарабки до Комрата всего тридцать километров.