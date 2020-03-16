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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Пока коронавирус в Гагаузию не проник

16 марта
17:39 2020
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Сегодня в Комрате состоялось расширенное совещание руководства автономии, где обсуждались варианты противодействия распространению коронавируса, сообщает  Gagauzinfo.md.

Уже с завтрашнего дня в Комрате будут закрыты три городских рынка, а также магазины, торгующие непродовольственными товарами. Мэр столицы автономии Сергей Анастасов предупредил предпринимателей – не покупайте товар про запас, посидите дома, отдохните.

Директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хваста сообщил, что на территории Гагаузии пока не выявлены люди с коронавирусом. Но расслабляться нельзя. Под медицинским наблюдением находится свыше двухсот человек. Отмечено одно заболевание в соседнем Бессарабском районе. Данный факт должен, считает Хваста, насторожить коллег, от Бессарабки до Комрата всего тридцать километров.

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