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Газета "Кишиневские новости"

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Убедительная победа кандидата социалистов в Хынчештах

Убедительная победа кандидата социалистов в Хынчештах
16 марта
14:30 2020
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Кандидат ПСРМ Штефан Гацкан одержал убедительную победу на новых парламентских выборах в Хынчештском округе № 38

Выборы состоялись в воскресенье, 15 марта. В результате, самая крупная в парламенте фракция ПСРМ укрепляется, насчитывая 37 депутатов.

Кандидат от ПСРМ провел исключительно позитивную избирательную кампанию, основанную на его профессиональных и человеческих качествах, на решениях для поддержки граждан Хынчештского района. Этот подход позволил Штефану Гацкану одержать победу на выборах, несмотря на многочисленные клеветнические кампании против него, нападки на его личность и фальсификации, выдвинутые его оппонентами в ходе избирательной кампании.

Победа на выборах в Хынчештах – это совместные усилия кандидата и эффективная работа команды ПСРМ, представители которой посетили все домохозяйства в округе. Избрание кандидата-социалиста в районе, где традиционно голосуют за правые партии, является демонстрацией поддержки правительства, сформированного ПСРМ, и действий, предпринимаемых Партией социалистов в интересах людей.

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