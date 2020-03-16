Кандидат ПСРМ Штефан Гацкан одержал убедительную победу на новых парламентских выборах в Хынчештском округе № 38

Выборы состоялись в воскресенье, 15 марта. В результате, самая крупная в парламенте фракция ПСРМ укрепляется, насчитывая 37 депутатов.

Кандидат от ПСРМ провел исключительно позитивную избирательную кампанию, основанную на его профессиональных и человеческих качествах, на решениях для поддержки граждан Хынчештского района. Этот подход позволил Штефану Гацкану одержать победу на выборах, несмотря на многочисленные клеветнические кампании против него, нападки на его личность и фальсификации, выдвинутые его оппонентами в ходе избирательной кампании.

Победа на выборах в Хынчештах – это совместные усилия кандидата и эффективная работа команды ПСРМ, представители которой посетили все домохозяйства в округе. Избрание кандидата-социалиста в районе, где традиционно голосуют за правые партии, является демонстрацией поддержки правительства, сформированного ПСРМ, и действий, предпринимаемых Партией социалистов в интересах людей.