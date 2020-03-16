Уже сегодня правительство готовится обратиться к парламенту с этой просьбой

Премьер Ион Кику созывает Комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой будет обсуждаться вопрос о введении чрезвычайного положения. Об этом сообщил премьер после встречи с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречанной

«Мы рассмотрим возможность одобрения в правительстве и обращения в парламент для введения чрезвычайного положения. Из того, что обсуждается, уже создаются условия для объявления чрезвычайного положения, чтобы мы могли мобилизовать больше ресурсов, действовать с большими возможностями, включая обеспечение продовольствием и управление коммерческими предприятиями и другие меры. Если решение будет принято, сразу созовем правительство и обратимся к парламенту», – заявил Кику.

Глава кабмина сказал, что эти действия беспрецедентны для Молдовы, но «риск большой, за последние 24 часа в Италии скончались свыше 300 человек, вал идет на нас и необходимо принять жесткие меры», – сообщил Ион Кику.

Уточним, что на данный момент в Молдове подтверждены 23 случая инфицирования вирусом COVID-19. По словам главы минздрава Виорики Думбрэвяну, одна из пациенток находится в очень тяжелом состоянии, три человек практически выздоровели и могут быть выписаны из больницы уже на этой недели.