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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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В Молдове может быть введено чрезвычайное положение

16 марта
14:29 2020
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Уже сегодня правительство готовится обратиться к парламенту с этой просьбой

Премьер Ион Кику созывает Комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой будет обсуждаться вопрос о введении чрезвычайного положения. Об этом сообщил премьер после встречи с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречанной

«Мы рассмотрим возможность одобрения в правительстве и обращения в парламент для введения чрезвычайного положения. Из того, что обсуждается, уже создаются условия для объявления чрезвычайного положения, чтобы мы могли мобилизовать больше ресурсов, действовать с большими возможностями, включая обеспечение продовольствием и управление коммерческими предприятиями и другие меры. Если решение будет принято, сразу созовем правительство и обратимся к парламенту», – заявил Кику.

Глава кабмина сказал, что эти действия беспрецедентны для Молдовы, но «риск большой, за последние 24 часа в Италии скончались свыше 300 человек, вал идет на нас и необходимо принять жесткие меры», – сообщил Ион Кику.

Уточним, что на данный момент в Молдове подтверждены 23 случая инфицирования вирусом COVID-19. По словам главы минздрава Виорики Думбрэвяну, одна из пациенток находится в очень тяжелом состоянии, три человек практически выздоровели и могут быть выписаны из больницы уже на этой недели.

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