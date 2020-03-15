В Челябинске спасли жизнь младенцу

В детской областной клинической больнице столицы Южного Урала сделали сложную операцию недоношенному малышу. У мальчика отсутствовали или были непроходимы желчевыводящие пути. Такая патология наблюдается лишь у одного из тридцати тысяч младенцев. Спасти жизнь ребенка в подобной ситуации может только операция, в ходе которой врачи делают то, что не доделала природа: искусственно создают желчные протоки. И выполнить ее нужно самое позднее в три месяца. Челябинские хирурги успели.

Пока врачи надеются на благоприятную перспективу. Если организм будет развиваться нормально, достаточно окажется уже проведенной операции. Иначе через несколько лет родителям ребенка потребуется искать донорский орган для пересадки печени.