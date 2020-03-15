Мошенники греют руки на страхе перед вирусом

Пока коронавирус все шире распространяется по разным странам, мошенники всего мира спешат поживиться и используют для этого интернет. Об этом предупредил Интерпол, сообщает ria.ru.

Международная организация привела несколько схем финансового мошенничества. Например, жулики создают в сети фальшивые интернет-магазины, сайты, аккаунты в социальных сетях и электронные адреса и предлагают желающим купить медицинские маски и другие товары, предназначенные для борьбы с вирусом. Разумеется, за предоплату. Но, как только деньги перечислены, преступники перестают выходить на связь.

Другая схема – людям звонят под видом врачей, которые якобы лечат близких абонента, и требуют денег за оказание медицинской помощи.

Еще один способ обмана: от имени медицинских структур, в том числе международных, злоумышленники рассылают электронные письма, чтобы выманить у получателя его банковские реквизиты или убедить открыть вредоносную ссылку.

Будьте бдительны!