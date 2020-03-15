В Пакистане раскопали древнюю мастерскую

Итальянские археологи проводили раскопки в Пакистане. И сделали важную находку. В провинции Синд обнаружили остатки древней мастерской, где обрабатывали слоновую кость. Специалисты предполагают, что находке примерно восемь столетий, сообщает Haaretz.

В ходе раскопок были найдены и отходы материала, который использовали в мастерской: около 40 кг слоновой кости. Конечно, это были осколки, иногда очень мелкие, но их количество говорит о том, как много изделий здесь производили. По мнению археологов, для своей эпохи эта мастерская была очень крупной, возможно, лишь одним звеном своеобразного производственного объединения по обработке слоновой кости. Неподалеку от мастерской обнаружили и остатки мечети.

Любопытно, что раскопки на этих исторических территориях ведутся с 20-х годов прошлого века, а важные открытия разных объектов все еще продолжаются.