Воскресенье, 15 марта 2020, 20:48

Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове вводятся  радикальные, но вынужденные меры из-за карантина

15 марта
16:48 2020
Версия для печати Поделиться

С понедельника прекращают работу развлекательные заведения и некоторые магазины

Власти Молдовы вводят новые ограничения из-за карантина. С завтрашнего дня и до 31 марта прекращают работу развлекательные заведения, бары и рестораны, а также некоторые магазины. Останутся открытыми только аптеки, продовольственные магазины и автозаправки. Об этом объявил премьер министр Ион Кику после заседания Комиссии по общественному здоровью. Также премьер напомнил, что за неподчинение нарушители будут наказаны.

«Это радикальные, но вынужденные меры», – заявил Кику.

 

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,490,00%
EUR19,490,00%
GBP21,460,00%
UAH0,670,00%
RON4,030,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 15.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд