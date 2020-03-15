С понедельника прекращают работу развлекательные заведения и некоторые магазины

Власти Молдовы вводят новые ограничения из-за карантина. С завтрашнего дня и до 31 марта прекращают работу развлекательные заведения, бары и рестораны, а также некоторые магазины. Останутся открытыми только аптеки, продовольственные магазины и автозаправки. Об этом объявил премьер министр Ион Кику после заседания Комиссии по общественному здоровью. Также премьер напомнил, что за неподчинение нарушители будут наказаны.

«Это радикальные, но вынужденные меры», – заявил Кику.