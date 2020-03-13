Президент Игорь Додон проинспектировал работы по капитальной реконструкции участка длиной 6,5 км автотрассы М2, который огибает Кишинев с запада и является частью объездной дороги.

«В 2020 будет выделена рекордная сумма из Дорожного фонда – более 2,7 млрд леев – на ремонт дорог и дополнительно ещё более одного миллиарда леев на программу Drumuri bune, в рамках которой каждый населенный пункт страны получит минимум один миллион леев», – отметил президент.

Также Додон заверил, что власти Молдовы найдут еще 700-800 млн евро на все национальные дороги.

«Напомнил также, что масштабная программа реконструкции дорог начата по моей инициативе с целью придания мощного импульса экономическому развитию и создания тысяч рабочих мест», – заявил Додон.

В 2020-2021 годах планируется завершить строительство еще нескольких участков национальных автотрасс: Кишинев – Унгены, Бельцы – Фалешты – Скулень, Бельцы – Сэрэтень, а также некоторые участки дороги Кишинев – Джурджулешты, объездную дорогу в Комрате и трассу Комрат – Вулканешты.