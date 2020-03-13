СКАНДАЛЬНЫЕ разоблачения! Депутат ПДС Владимир Боля написал в приватном чате о Нэстасе, как о мертвеце, которого надо похоронить

Скандальные разоблачения из-за кулис Блока ACUM. Ярая сторонница «Платформы DA» и сотрудница медиа-холдинга «Jurnal TV» Нелли Самбрис опубликовала в социальной сети сообщение, написанное депутатом ПДС Владимиром Болей. В нем парламентарий утверждает, что лидер «Платформы DA» Андрей Нэстасе является мертвецом, которого надо «сбросить в яму». Самбрис уверяет, что автором сообщения является Боля, который разместил его в чате ПДС после того как Андрей Нэстасе проиграл местные выборы в Кишиневе. Реплика Самбрис появилась в качестве ответа на сетования депутата ПДС Раду Мариана, что «Платформа DA» атакует ПДС, играя на руку социалистам.