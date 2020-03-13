Премьер заявил, что уже предстоящей ночью будет прекращено авиасообщение с несколькими странами. Так, прекращаются двухсторонние полеты в направлении Испании и Франции.

Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.

«Приостанавливаются полеты из Испании и Франции, речь идет о Барселоне и Париже, а с воскресенья вечера будут прекращены полеты из других европейских стран. Будем отслеживать ситуацию о необходимости прекратить полеты и из других частей света. Иностранные граждане не смогут использовать авиарейсы, чтобы прилететь в Молдову, исключение касается аккредитованных дипломатов», – объяснил премьер-министр.

В то же время правительство поддерживает постоянную связь с румынскими и украинскими властями для того, чтобы в зависимости от решений, принятых соседями о закрытии государственной границы, были предприняты меры и молдавской стороной, сказал Кику. Напомним, что в начале недели были приостановлены полеты из Италии.