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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове на две недели приостанавливаются церковные службы

13 марта
21:26 2020
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Правительство приняло решение приостановить религиозные службы

Ион Кику объявил, что религиозные службы будут приостановлены на две недели. Решение об этом было принято в ходе заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

«Мы выяснили, что лица с высоким риском инфицирования – это пожилые люди. Именно эта категория часто посещает церковь. Обсудим с представителями всех религиозных культов, чтобы люди не страдали. Но собрания в церквях не будут возможны», – заявил Ион Кику.

Ранее власти приостановили деятельность учебных заведений, также было запрещено проведение массовых мероприятий. Все ограничения соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

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