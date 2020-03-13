Правительство приняло решение приостановить религиозные службы

Ион Кику объявил, что религиозные службы будут приостановлены на две недели. Решение об этом было принято в ходе заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

«Мы выяснили, что лица с высоким риском инфицирования – это пожилые люди. Именно эта категория часто посещает церковь. Обсудим с представителями всех религиозных культов, чтобы люди не страдали. Но собрания в церквях не будут возможны», – заявил Ион Кику.

Ранее власти приостановили деятельность учебных заведений, также было запрещено проведение массовых мероприятий. Все ограничения соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.