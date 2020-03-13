Игорь Додон рассказал, как власти держат под контролем ситуацию, спровоцированную вирусом нового типа

Глава государства заявил, что тестов и медикаментов достаточно, а в больницах есть помещения с необходимым медицинским оборудованием, чтобы госпитализировать как зараженных лиц, так и тех, у кого есть подозрение на наличие вируса.

В рамках передачи «Президент отвечает» глава государства напомнил, что власти разработали план действий, предусматривающий четыре сценария развития кризиса: от нескольких подтвержденных случаев до превышающих тысячу выявленных случаев. «По каждому сценарию у нас подготовлены отдельные протоколы, которые будут соблюдаться», – заявил Игорь Додон.

Президент напомнил, что за последние несколько лет Молдова неоднократно сталкивалась с кризисными ситуациями и справлялась с ними. По официальным данным, ежедневно в стране фиксируются 40 подозрительных случаев на наличие коронавируса.