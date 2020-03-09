Правительство приняло меры с целью предотвращения заражения и распространения коронавируса

Премьер-министр Ион Кику созвал в воскресенье утром заседание Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Премьер-министр рассказал о первом случае заражения COVID-19, выявленном в Республике Молдова у женщины, прибывшей в Кишинев авиарейсом из Милана. Обсуждались превентивные меры, в том числе возможность продления школьных каникул с целью предотвращения заражения и распространения инфекции, а также необходимость усиления мер предосторожности в случае проведения массовых мероприятий, передает moldpres.md.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну рассказала о подтвержденном случае заражения коронавирусом и действиях, предпринятых профильным министерством. Инфицированная женщина госпитализирована в медицинское учреждение, ее состояние стабильно тяжелое.

Министр проинформировала о мерах, предпринятых для выявления и изоляции людей, которые контактировали с инфицированной.

Все специализированные медицинские учреждения оснащены оборудованием и лекарствами для оказания медицинской помощи. Команды врачей были проинструктированы при поддержке ВОЗ в отношении лечения случаев заражения вирусом нового типа. Введены стандартизированные эпидемиологические анкеты, которые заполняются при въезде в страну гражданами, приезжающими из государств, где есть случаи заражения вирусом нового типа.

Министр внутренних дел Павел Войку проинформировал о мерах, предпринятых учреждениями МВД совместно с минздравом, и подтвердил, что Пограничная полиция совместно с Главной полицейской инспекцией готовы действовать в сложившейся ситуации.

Директор Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ рассказал о сотрудничестве между властями и гражданами, возвращающимися в страну, и об их ответственности за ввод точных данных при заполнении стандартизированных эпидемиологических анкет. Действия, предпринятые властями, направлены на раннее выявление случаев заражения и предотвращение распространения вируса. Николае Фуртунэ призвал граждан отказаться от участия в массовых мероприятиях и обращаться к врачам при первых же симптомах респираторного заболевания.

Представитель ВОЗ Игорь Поканевич призвал не применять такие меры, как продление каникул, и предложил, чтобы кризисный штаб продолжил мониторинг развития ситуации и предпринимались только рационально обоснованные меры. Он подтвердил важность роли средств массовой информации в этот период и призвал к спокойному и ответственному подходу.

Комиссия приняла решение, которым определяется высокий риск для населения Республики Молдова в связи с распространением инфекции COVID-19, и установила в этой связи «оранжевый код» опасности на национальном уровне. Комиссия призывает граждан следовать рекомендациям по персональной защите от вируса и информировать врачей в случае выявления симптомов респираторных заболеваний.

Ион Кику призвал политические силы не извлекать выгоду из эпидемиологической опасности и поддержать усилия властей по управлению ситуацией. Глава кабмина призвал людей, въезжающих в страну, правильно заполнять стандартизированные эпидемиологические анкеты, указывая в них точные данные, чтобы ответственные учреждения могли связаться с ними в случае необходимости.