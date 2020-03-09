Додон: Нечего искать политику в этом кризисе!

Президент обратился к лидерам политических партий и бизнесменам

По окончании совещания высшего руководства страны президент Игорь Додон сделал ряд важных заявлений. Во-первых, он обратился к представителям всех политических партий.

«Хочу обратиться к политикам из всех партий, которые спекулируют на этом кризисе. Хватит пиариться на этой всемирной драме и на естественном страхе наших людей по поводу здоровья! Уберите этот свой цинизм и лицемерие! Помогите властям полезными советами, если они у вас есть, проявите солидарность с согражданами, хватит разыгрывать спектакли в Facebook, прекратите оскорблять и унижать медицинских работников! Таким отношением вы станете большей «заразой» для людей, чем сам коронавирус. Нечего искать политику в этом кризисе!» – с возмущением написал глава государства.

Кроме того, президент обратился с призывом и к владельцам аптек.

«Хочу обратиться ко всем компаниям-поставщикам продукции, предназначенной для борьбы с распространением нового вируса, будь то аптеки, компании, продающие дезинфицирующие средства, или другие фирмы.

Призываю их к достойному поведению и солидарности с людьми – не пытайтесь обогатиться за счет напуганных людей, не завышайте цены необоснованно, будьте сначала обычными людьми, а уж потом бизнесменами.

Уже сегодня я проведу встречи с руководством МВД, налоговой службы и других ведомств, которым предстоит провести в ближайшее время масштабный контроль для выявления случаев спекуляции. Если кто-то думает, что действующее законодательство не позволяет наказывать спекулянтов, мы в срочном порядке примем дополнительные законы для таких случаев», – отметил глава государства.