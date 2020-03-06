Группа ProMoldova – это проект Илана Шора
06 марта
19:15 2020
Такое утверждение сделал примар Бельц Ренато Усатый в программе Puterea a Patra на N4.
Ренато Усатый считает также, что бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк не причастен к выходу шести депутатов из ДПМ.
«Я думаю, что он сейчас не имеет права вмешиваться в политику», – объяснил Усатый.
Напомним, что в феврале шесть депутатов ДПМ покинули политформирование и создали парламентскую группу ProMoldova. Журналисты писали неоднократно, что за этим стоят Илан Шор и Влад Плахотнюк.