Такое утверждение сделал примар Бельц Ренато Усатый в программе Puterea a Patra на N4.

Ренато Усатый считает также, что бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк не причастен к выходу шести депутатов из ДПМ.

«Я думаю, что он сейчас не имеет права вмешиваться в политику», – объяснил Усатый.

Напомним, что в феврале шесть депутатов ДПМ покинули политформирование и создали парламентскую группу ProMoldova. Журналисты писали неоднократно, что за этим стоят Илан Шор и Влад Плахотнюк.