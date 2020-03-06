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Газета "Кишиневские новости"

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Строительство дорог, водопровода, освещения – под строжайший контроль

06 марта
19:15 2020
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Правительство установит жесткий контроль качества при выполнении инфраструктурных проектов, запущенных в нынешнем году по инициативе главы государства.

Речь идет о ремонте дорог, освещении сел, строительстве водопроводных и канализационных сетей в населенных пунктах по всей стране. Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает» заявил, что подрядчики, которые не выполнят своих обязательств, не смогут участвовать в организованных правительством тендерах, им также придется устранять выявленные недостатки за счет собственных средств.

«Мы выделили значительные средства на инфраструктурные проекты, запущенные президентом страны: дороги, вода, канализация, освещение. Я не хочу, чтобы эти деньги «отмывались» на дорогах и оставались в карманах неизвестно кого», – заявил Додон. Президент уточнил, что предприниматели не получат всю сумму до начала ремонта. Оплата будет происходит поэтапно, а при принятии выполненных работ будет произведен независимый аудит.

«Если работы не будут выполнены согласно контракту, фирма попадет в «черный список», не сможет участвовать в других тендерах, блокируются ее счета и государству возвращаются деньги», – сказал Игорь Додон. Президент также объявил и о запуске специальной рубрики, в которой любой гражданин сможет сообщить о нарушениях, выявленных при ремонте инфраструктуры.

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