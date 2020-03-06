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Газета "Кишиневские новости"

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На телефоны граждан могут поступать SMS от правительства

06 марта
19:14 2020
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Президент Игорь Додон заявил, что предложит правительству запустить систему оповещения посредством SMS для того, чтобы предупреждать граждан об определённых опасностях. Глава государства приветствовал инициативу кабмина по рассылке SMS с предупреждением о коронавирусе и действиях, которые необходимо предпринять в случае необходимости. По мнению Додона, подобный опыт должен стать регулярной практикой, а люди должны получать предупреждения, включая и о метеоситуации.

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