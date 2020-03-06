Президент Игорь Додон заявил, что предложит правительству запустить систему оповещения посредством SMS для того, чтобы предупреждать граждан об определённых опасностях. Глава государства приветствовал инициативу кабмина по рассылке SMS с предупреждением о коронавирусе и действиях, которые необходимо предпринять в случае необходимости. По мнению Додона, подобный опыт должен стать регулярной практикой, а люди должны получать предупреждения, включая и о метеоситуации.