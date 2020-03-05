Ион Чебан представил мунсовету проект по закупке автобусов для Кишинева.

Генпримар Кишинева Ион Чебан передал на прошедшей неделе муниципальному совету проект решения о закупке новых автобусов эко-класса Euro 5/6 для столицы, которые будут собраны в муниципальном предприятии «Городской автобусный парк».

Новые автобусы для столицы

По его словам, стоимость одной транспортной единицы составляет около 120000 евро. Согласно подсчетам, цена на автобусы, собранные в Кишиневе, будет ниже минимум на 7-10% по сравнению с ценой, предложенной для продажи предприятиями-производителями, а также с учетом платежей по НДС.

«3 октября 2016 года было подписано соглашение между Министерством экономики Республики Молдова и Министерством промышленности Республики Беларусь о реализации совместного проекта по реконструкции автобусного парка в Молдове. Для осуществления рассматриваемого процесса необходимо утверждение проекта муниципальным советом Кишинева», — рассказал Чебан.

По его словам, на сегодняшний день средний возраст 143 транспортных единиц, находящихся на балансе мунпредприятия «Городской автобусный парк», вместе с новыми, составляет более 14 лет. Это существенно снижает качество обслуживания пассажиров.

«Вся документация передана муниципальным советникам для ознакомления. Необходимо действовать как можно быстрее, чтобы не позволять администраторам маршруток нас шантажировать. Всё осуществляется открыто. Если всё пройдет хорошо, то уже в июне этого года мы можем получить новые автобусы для сборки здесь, в Кишиневе», — заявил генпримар столицы.

Шантаж не пройдет

Администраторы маршруток на встрече с представителями примэрии не смогли представить бухгалтерские подсчеты и обосновать требование повысить плату за проезд, заявил Ион Чебан в ходе телепередачи на канале NTV Moldova.

«Шантажировать примэрию и жителей столицы мы не позволим. Долгие годы они не вкладывались в улучшение условий перевозки людей, вместо этого покупали себе дома и дорогие машины. Этакие капиталисты молдавского разлива. Я благодарю администраторов тех маршруток, которые не поддались подстрекательству и продолжили работу. Подчеркиваю еще раз: повышение тарифа возможно лишь в случае выполнения тех условий, которые ранее неоднократно перечислялись», — заявил Чебан.

Штрафы за заброшенные здания

Сегодня в Кишиневе есть немало как недостроенных и заброшенных, так и старых, разрушающихся зданий, уродующих город, — это такие, к примеру, как гостиница Național и бывший кинотеатр «Искра».

Генпримар Кишинева уточнил, что эти здания сейчас являются частной собственностью, и привести их в порядок не так просто.

«Их купили ранее дешево, а теперь ждут повышения цены, ничего при этом не делая. На данный момент мы разрабатываем документацию для решения этой проблемы. Решение заключается в разработке системы наказания за неиспользование собственности в течение определенного времени после ее покупки. К примеру, если в течение двух лет работы не начинаются, то спустя три месяца после истечения этого срока накладывается немалый штраф, спустя еще несколько месяцев — второй, и так до тех пор, пока бездействие перестанет быть выгодным для владельца здания», — рассказал генпримар.

Кто угробил 7 млн евро?

Примэрия Кишинева получила шокирующие результаты независимой экспертизы ремонта бульвара Штефана чел Маре, заявил генпримар столицы в ходе передачи на НТВ Молдова.

«Могу с полной ответственностью сказать: кто-то угробил 7 миллионов евро при ремонте бульвара Штефана чел Маре. Асфальт на остановках и в некоторых других местах «потёк» из-за увеличения процента битума и несоблюдения практически всех норм», — заявил Чебан.

Он отметил, что сейчас предстоит провести ряд юридических процедур по данному вопросу.

Напоминаем, экспертиза ремонта дороги на бульваре Штефана чел Маре была начата в ноябре прошлого года. Для этого на разных участках дороги были вырезаны куски асфальта.

Ремонт бульвара Штефана чел Маре в Кишиневе начался в 2015 году в рамках проекта по реабилитации 6 столичных улиц. Работы проводила румынская компания DELTA, их стоимость составила 11,5 млн евро.

Несмотря на то, что работы на бульваре Штефана чел Маре в Кишиневе были завершены в 2017 году, акт приема-передачи не подписан до сих пор, так как были обнаружены недоработки. Кроме того, уже в скором времени асфальт во многих местах сильно деформировался, в нем появились трещины и ямы.