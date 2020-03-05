Символ весны – мэрцишор.

В поле зрения председателя парламента РМ Зинаиды Гречаный постоянно находятся вопросы внешнеполитической деятельности. Спикер парламента неделю назад посетила с официальным визитом Армению. В понедельник Гречаный встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в РМ Бартоломеем Зданюком. Аналогичная встреча на днях состоялась и с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в нашей стране Гудси Дурсун оглы Османовым.

На встрече с Бартоломеем Зданюком обсуждались вопросы текущего состояния молдо-польских отношений, политическая ситуация в нашей стране и развитие законодательного процесса.

Собеседники отметили очень хороший уровень межпарламентского сотрудничества между нашими странами и приветствовали создание в Сейме и Сенате Польской Республики парламентской группы дружбы с Молдовой, а также созыв в ближайшем будущем заседания Парламентской ассамблеи Молдовы и Польши.

Посол передал молдавской стороне приглашение спикера Сейма Республики Польша Эльжбеты Витек принять участие в Саммите спикеров стран Центральной и Восточной Европы, который состоится в начале июня в Варшаве.

В ходе встречи с послом Азербайджана было отмечено, что между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой сложились добрые отношения дружбы и сотрудничества, а также взаимной поддержки в международных организациях.

Стороны выразили уверенность в том, что предстоящий визит председателя парламента Молдовы в Баку придаст новый импульс партнерству между нашими странами.

По традиции, накануне 1 марта Зинаида Гречаный подарила Гудси Османову мэрцишор как символ наступления весны.

Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой были установлены 18 мая 1992 года.

А 1 марта Зинаида Гречаный поздравила граждан Молдовы с наступлением Весны.

«Пусть весеннее солнце наполнит ваши души радостью, нежностью и любовью. У нас была мягкая зима, поэтому да благословит нас Бог прекрасной весной и щедрым годом!

Поздравляю с Днем Мэрцишора! Счастливой весны и поделитесь ею со своими близкими!» – написала Зинаида Гречаный в своем поздравительном послании.

И на прошедшей неделе председатель парламента участвовала в праздновании широкой Масленицы, организованном представительством Росструдничества, Русской общиной РМ, газетой «Комсомольская правда» в Молдове, при поддержке посольства РФ и примэрии Кишинева в центральном парке Кишинева.

Зинаида Гречаный пообщалась с участниками и посетителями праздничной ярмарки и попробовала традиционные блины, которые были приготовлены участниками празднества.

«Символично, что в этом году совпали праздники Мэрцишора и широкой Масленицы. Молдова – многонациональная страна, в которой переплелись культуры всех народов, проживающих на нашей земле. Сегодня мы все прощаемся с зимой и радуемся первому дню весны, мы печем блины – символы солнца и дарим друг другу символы весны – Мэрцишоры», – сказала Зинаида Гречаный.