Граждане РМ достойны лучшей жизни сегодня и достойны лучшей жизни завтра.

В понедельник, 2 марта, президент Игорь Додон, председатель парламента Зинаида Гречаный и премьер-министр Ион Кику возложили цветы к монументу Скорбящей матери на Мемориале воинской славы «Вечность». В этот день поминают всех погибших в вооруженном конфликте на Днестре. День 2 марта 1992 года был омрачён печальными событиями на Днестре, унесшими жизни сотен людей и разрушившими судьбы нескольких тысяч.

Защита национальных интересов

«Чтобы это больше никогда не повторилось, мы должны твердо защищать наши национальные интересы, проводить мудрую и взвешенную внешнюю политику», – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что наша главная задача – решение приднестровской проблемы и создание независимого, свободного, процветающего и демократического государства – Республики Молдова.

А, обращаясь к согражданам от имени высшего руководства страны, Игорь Додон сказал: «Мы с вами, наши дети и внуки достойны лучшей жизни сегодня и достойны лучшей жизни завтра. С уверенностью мы можем сказать – у Молдовы есть будущее!»

В воскресенье президент РМ принял участие в церемонии открытия 54-го Международного музыкального фестиваля «Мэрцишор» в столичном Национальном дворце им. Н. Сулака.

На открытии мероприятия Игорь Додон поздравил маэстро Еуджена Догу с Днём рождения. Кроме того, глава государства поздравил мэтра Георгия Мустю с 50-летием творческой деятельности.

Глава государства пожелал всем здоровья и успехов. «Пусть весенние праздники принесут радость в наши души, пусть окрепнет наша вера в лучшее и пусть традиции и обычаи нашего народа живут в веках!» – отметил президент Молдовы.

Без повышения налогов и урезания зарплат

На еженедельном совещании президента, председателя парламента и премьер-министра 2 марта обсуждались итоги работы государственных институтов на минувшей неделе и был составлен план действий на текущую неделю.

Игорь Додон приветствовал принятие парламентом пакета законов в рамках Меморандума с Международным валютным фондом.

Глава государства подчеркнул, что условия этого соглашения были успешно выполнены, причем без повышения налогов, урезания зарплат или социальных выплат, то есть без нарушения национальных интересов нашей страны.

Кроме того, президент одобрил усилия правительства Молдовы по подписанию соглашения с правительством Японии для финансирования модернизации сельского хозяйства, с правительством Франции об избежании двойного налогообложения, а также по завершении переговоров с Российской Федерацией о выделении Молдове кредита на реконструкцию дорог на сумму 200 млн евро сроком на 10 лет.

80 млн леев на ремонт дорог

На минувшей неделе президент РМ продолжил поездки по районам, в частности, много мероприятий состоялось в Рышканском районе.

Игорь Додон вместе с председателем Рышканского района Василе Секриеру и депутатом парламента по Рышканскому одномандатному округу Владимиром Миздренко провел встречу с сотрудниками районной администрации и местных служб, депутатами райсовета и членами местной фракции Партии социалистов.

Были обсуждены текущие вопросы социально-экономического развития региона, отдельно рассмотрены планы реализации наиболее важных инфраструктурных и социальных проектов, включая освещение и водоснабжение населенных пунктов.

Игорь Додон приветствовал решение администрации Рышканского района до конца текущего года выделить 80 млн леев на ремонт дорог, в том числе для каждого села района на эти цели более одного миллиона леев.

Встреча с жителями Рышканского района

В продолжение рабочей поездки в переполненном зале Дома культуры города Рышканы глава государства встретился с жителями города и района, с которыми обсудил актуальные проблемы развития региона. Люди задавали много вопросов, которые касались преимущественно социальной защиты, здравоохранения, ремонта дорог и т.д. Игорь Додон заверил их в том, что озвученные проблемы будут детально изучены, и по ним найдут решения.

Глава государства поздравил три многодетные семьи и четыре пары супругов-долгожителей, а также вручил ветерану Великой Отечественной войны Александру Гаврилюку высшую награду нашей страны – Орден Республики.

Беречь леса Молдовы

В ходе поездки по Рышканскому району Игорь Додон посетил город Костешть на берегу реки Прут.

Глава государства посетил теоретический лицей им. С. Лукача, побеседовал с администрацией школы и представителями местных властей, выслушал их просьбы и обещал решить перечисленные проблемы.

В завершение поездки в город Костешть Игорь Додон посетил контрольно-пропускной пункт на границе с Румынией и направился в местное лесное хозяйство, где обсудил с администрацией проблему незаконной вырубки деревьев. Игорь Додон выступил с призывом беречь и без того поредевшие леса Молдовы, жестко пресекать и наказывать попытки нелегальной вырубки.

Альтернатива Кишиневскому аэропорту

Еще одним пунктом рабочей поездки президента было посещение аэропорта города Бельцы (Бэлць-Лядовень). Игорь Додон вместе с главой компании Молдаэросервис Виорелом Катанэ обсудил планы привлечения иностранных инвесторов для полной модернизации воздушной гавани с перспективой открытия лоукост-хаба как необходимой для страны альтернативы Кишиневскому аэропорту.

Кроме того, глава государства приветствовал идею открытия при Бельцком аэропорте Авиационной школы, учитывая острую нехватку квалифицированных кадров в этой отрасли.

Молитва за мир и благополучие

Рабочая поездка президента РМ на север Молдовы завершилась встречей с Епископом Единецким и Бричанским Никодимом в строящемся Кафедральном соборе Святого Иерарха Василия Великого.

Глава государства подарил церкви икону Святого Пантелеймона, привезенную со Святого Афона. Кроме того, президент обещал Епископу оказать помощь в завершении строительства церкви.

Затем в монастыре Рождества Христова в коммуне Зэбричень вместе с более чем 80 священнослужителями Епархии Додон помолился за мир и благополучие в нашей стране.

Экономическое возрождение страны

Посетил глава государства еще и Хынчештский район, где также прошли встречи с руководством райцентра, мэрами и районными советниками, главами администраций и местными советниками сёл Красноармейское, Тэлэешть, Бужор и Немцень.

На встрече в районном совете Хынчешть Додон приветствовал местных аграриев. Глава государства ознакомил сельхозпроизводителей с мерами нынешних властей по поддержке аграрного сектора, сообщил о намерении крупнейших в Молдове компаний-поставщиков нефтепродуктов выполнить его просьбу и предоставить скидки на топливо для проведения весенних полевых работ.

В ходе беседы с мэром города Хынчешть Александром Ботнарем глава государства приветствовал намерение руководства города организовать в мае этого года региональный экономический Форум с участием экономических агентов из всех прилегающих районов. Кроме того, Игорь Додон поддержал инициативу по созданию индустриального парка в Хынчешть, что может способствовать развитию местной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест. Президент отметил, что эти проекты являют собой часть программы экономического возрождения нашей страны.

Жителям села – достойную жизнь

В селе Бужор Хынчештского района президент встретился с главой администрации Ионом Агачем, с местными советниками и сельчанами.

Как оказалось, самое большое желание местных жителей – построить нормальные дороги, иметь доступ к питьевой воде, канализации, качественным медицинским услугам, а также добиться газификации села.

Игорь Додон подчеркнул, что нынешние власти страны делают всё возможное для изменения ситуации к лучшему.

Президент поздравил две супружеские пары долгожителей из села Бужор и две многодетные семьи. Кроме того, от Благотворительного фонда «Din Suflet» Игорь Додон преподнес в дар Геннадию Гулбэу, страдающему от нарушений опорно-двигательного аппарата, коляску, которая облегчит для него проблему передвижения.

О газификации, водопроводе и освещении улиц

В завершение поездки в Хынчештский район Игорь Додон отправился в село Немцень, где побеседовал с местными жителями о газификации села, строительстве водонапорной башни, освещении улиц и ремонте дорог.

Глава государства заверил, что по большинству обозначенных проблем будет искать решения.

Далее президент по традиции поздравил супругов-долгожителей и многодетные семьи, после чего отправился домой к Теодору и Марии Гэинэ, которые в этом году отмечают 64 года совместной жизни.

Не забывать тех, кто принес нам мир

Находясь в селе Красноармейское Хынчештского района, глава государства навестил 94-летнего ветерана Второй Мировой войны Ивана Кифияка. Он один из немногих оставшихся в живых ветеранов в нашей стране и единственный в этом селе.

В знак высокой оценки его особых заслуг перед государством, за существенный вклад в укрепление ветеранского движения и активность в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма Игорь Додон вручил господину Кифияку Орден Республики. Глава государства пожелал ветерану здоровья, долгих лет и счастья в кругу близких.

«Мы ни в коем случае не должны забывать о героизме тех, кто принес мир на нашу землю», – подчеркнул президент Республики Молдова.