Пенсии в Молдове будут индексироваться дважды в год: 1 апреля и 1 октября.

Пенсии в Молдове будут индексироваться дважды в год: 1 апреля и 1 октября. Соответствующий законопроект был одобрен парламентариями на прошедшей неделе в первом чтении. Согласно документу, разработанному правительством по инициативе президента Игоря Додона, устанавливается полугодовая индексация всех пенсий, вне зависимости от их размера и минимального гарантированного дохода.

Индексация для всех

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что индексацией воспользуются почти 700 тысяч пенсионеров.

С 1 апреля коэффициент индексации будет равен инфляции, зарегистрированной в последнем квартале предыдущего года, а с 1 октября он будет равняться показателю роста цен, отмеченному в первом квартале текущего года. Глава ведомства также уточнила, что с 1 апреля 2020 года размер индексации составит 4,8%, а с 1 октября прогнозируется рост пенсий на 3%.

Предложенный механизм будет применяться для всех социальных выплат, включая пособия по нетрудоспособности и денежные компенсации для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен и во втором чтении.

Для кого МВФ стал диктатором?

Депутат Партии социалистов Владимир Головатюк выступил с комментариями и разъяснениями во время обсуждения в парламенте проекта об индексации пенсий два раза в год для всех получателей.

Головатюк отметил, что многие депутаты от блока ACUM высказывают разное отношение к одним и тем же социальным инициативам, в зависимости от своего статуса – во власти или в оппозиции. Они так же относятся к финансированию проектов – когда-то это важно, а когда-то нет.

Владимир Головатюк также с иронией обратил внимание на то, что вице-спикер от блока ACUM Михай Попшой заговорил о «диктате МВФ». «Господин Попшой, с каких пор МВФ стал для вас диктатором, а не партнером Молдовы?» – поинтересовался депутат ПСРМ.

Далее Владимир Головатюк разъяснил на пальцах, что такое индексация пенсий.

«Мы путаем порой повышение пенсий и индексацию. Напомню вам известное выражение о том, что инфляция – это налог, который платит все общество за ошибки правительства. Так вот, индексация – это когда людям возвращают доход, который был съеден ростом цен. С одним дополнением – с ростом цен сейчас, а не три года назад, не год назад. 1 апреля индексация пенсий составит 4,8%. То есть людям вернут тот рост цен, который был раньше. 1 октября будет компенсировано то повышение, которые возникнет после 1 апреля», – сказал Владимир Головатюк.

Законопроекты, необходимые гражданам

Депутаты от фракции Партии социалистов Григорий Новак и Петр Бурдужа на брифинге призвали своих коллег из блока ACUM к нормальной работе на пленарных заседаниях парламента.

«Мы, парламентская фракция ПСРМ, призываем к спокойствию своих коллег из парламентской оппозиции, – сказал Григорий Новак. – У нас очень насыщенная повестка дня, однако кое-кто пытается блокировать процесс голосования по тем законопроектам, которые ждут не только наши граждане, но и внешние партнеры».

Депутат ПСРМ Петр Бурдужа обратил внимание на то, что депутаты от ACUM безосновательно предъявляют претензии министру экономики в связи с проведением тендеров в рамках проекта по реабилитации дорог.

Он подчеркнул, что речь идет о рабочих местах, об уплате налогов и, в конце концов, о развитии Республики Молдова. Депутат призвал оппозицию к конструктивизму и работе на благо своей страны и граждан.