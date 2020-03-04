Глава государства продолжает общаться с населением.

Несмотря на напряженный график, глава государства не отворачивается от вопросов граждан. В сети появился очередной выпуск «Президент отвечает». Он был записан перед началом рабочего дня, когда Игорь Додон завершил свою традиционную утреннюю спортивную разминку.

Алло, это президент…

Глава государства сообщил, что получает много просьб от граждан связаться с ними напрямую, чтобы они могли рассказать о своих проблемах. И тут же позвонил по одному из номеров и побеседовал с жительницей села Гура Галбеней Чимишлийского района. Игорь Додон также объявил, что каждую неделю будет звонить по одному из оставленных ему номеров, чтобы лично отвечать гражданам на их вопросы.

Пообещал президент вмешаться и в ситуацию, с которой столкнулась одна из семей с тремя детьми, живущая в пригороде Кишинева. Несколько лет супруги работали за рубежом, а потом решили вернуться в Молдову. Однако оказалось, что под предлогом отсутствия свободных мест их детей не принимают в школу и детский сад. Игорь Додон заверил, что в сотрудничестве с примэрией столицы разберется в проблеме.

О ситуации с коронавирусом

– Хочу вас заверить, что в Молдове приняты все необходимые меры, чтобы свести к минимуму риск распространения коронавирусной инфекции – в аэропорту, на границе, в больницах. Сейчас важно спокойствие, внимательность, информированность. Никто не застрахован, но, если поддаться панике, негативный эффект будет гораздо больше. В Италии, где зарегистрирован очаг инфекции, проживают около 200 тысяч граждан Молдовы, но массового возвращения диаспоры в страну не наблюдается, несмотря на риски в стране пребывания. Однако никаких запретительных мер для въезда в страну граждан, проживающих в зонах риска за рубежом, предпринято не будет. Хочу четко заявить: мы не станем закрывать границы. Я категорически против запрета молдаванам возвращаться домой. Соотечественники, желающие приехать, могут сделать это в любой момент. При этом экономических агентов, которые, пользуясь ситуацией, увеличивают цены на фармацевтическую продукцию, ждут санкции. Получат по рукам те, кто пытается на этом делать сверхприбыль.

Об имуществе президента

– В последнее время было много нападок в адрес президента, семьи президента, президентской администрации. Этих нападок будет дальше все больше, так как некоторые уже начали предвыборную кампанию. Президент пользуется большой поддержкой, а у политических оппонентов с этим проблемы. Но люди знают, что, если бы в июне президент не пошел до конца, Плахотнюк был бы еще у власти в Молдове. А вы, оппозиция, никогда это не признаете. Вас и сейчас не было бы в парламенте, если бы мы не проявили решительность.

Я не боюсь никаких проверок, потому что мне нечего скрывать. Вы все знакомы с моей декларацией об имуществе. Кстати, мой дом записан на мое имя. Дома многих политиков, судей, чиновников записаны на тещу, шурина и так далее. Мой дом на Буюканах записан на меня. Другого имущества у меня нет, можете проверить. Если найдете – забирайте себе, если это имущество Додона и записано не на Додона.

О зарплатах судей и результатах их работы

– Учитывая размер зарплат судей, руководство страны, а также все граждане ждут от работников системы юстиции хороших результатов. В противном случае им следует написать заявления и уйти. В апелляционных палатах судьи получают по 30 тысяч леев, в ВСП – 33-34 тыс., в территориальных судах – 24-25 тыс. Это больше, чем зарплаты президента, премьера, депутатов и министров, и гораздо больше средних зарплат бюджетников. Уважаемые судьи, несколько лет назад государство, в том числе по рекомендации из-за рубежа, повысило вам зарплаты? Некоторые из вас получают вдвое больше, чем депутаты, и в 3-4 раза больше, чем сотрудники сфер образования и медицины. Зарплаты у вас хорошие, условия тоже, обеспечьте справедливую юстицию! Или пишите заявления и уходите!

Не все судьи в системе юстиции – плохие люди. Всего в системе работают около 400 судей. Говорю честно и открыто – большинство из них достойные люди. Нельзя из-за нескольких судей, как я их называю баронов юстиции, царьков, говорить, что все плохие, что все бандиты и коррупционеры. Но все, кто когда-либо был замешан в разных схемах в юстиции, должны уйти, а сама система должна очиститься. Один из основных элементов реформы юстиции – именно оценка неподкупности судей.

13 марта состоится общее собрание судей. Я намерен присутствовать на нем и обсудить тему зарплат и пенсий судей. Считаю, что нужно уравнять всех граждан, и хочу откровенно поговорить с судьями об этом.

Об экстрадиции Плахотнюка

– В Молдове открыто уголовное дело на Плахотнюка. Мы уже знаем точно, что он находится на территории США, это подтвердили власти Соединенных Штатов. В ближайшее время молдавские правоохранительные органы направят запрос в США с требованием экстрадировать Влада Плахотнюка на территорию Молдовы. Я думаю, что мы идем в правильном направлении.

О возможной коалиции в парламенте

– Я ожидаю, что в парламенте может появиться коалиция «PAS» (Майя Санду) – «Партия «Шор» – группа «Pro Moldova» (Андриан Канду) – «Платформа DA» (Андрей Нэстасе). Желаю им успехов в создании подобных коалиций, чтобы всем людям стало ясно, что они на самом деле из себя представляют.

Все мы видели на прошлой неделе дешевый спектакль в парламенте, когда премьер Кику должен был представить отчет о ста днях работы правительства перед парламентариями, но его не пустили на трибуну фракции Блока ACUM. Это случилось, потому что Кику смог бы продемонстрировать, что он по сравнению с Майей Санду – небо и земля. Он представил свой отчет прессе. Чего добилась оппозиция, заняв трибуну? Только показала свою невоспитанность.

Считаю, что правительство справляется со своими обязанностями, во главе его стоит настоящий профессионал, и тут нам очень повезло. Даже если понадобятся некоторые перестановки в отдельных министерствах, по моему мнению и по мнению большинства граждан, и это подтверждается результатами опросов, сегодняшнее правительство лучше предыдущего. И оно ближе к людям.

О дебатах с Майей Санду

– Дебаты проводятся во время избирательной кампании. Я понимаю, что меня хотят таким образом спровоцировать прийти на дебаты, но не понимаю для чего. Видимо, это делается, чтобы заявить о себе как о главном конкуренте на президентских выборах. Понимаю, что вы уже начали кампанию, но есть хорошая поговорка: «Поспешишь – людей насмешишь». Дебаты будут во время избирательной кампании. Хотите дебатов сейчас, приглашайте других партийных лидеров, обсуждайте. А от президента граждане ждут не дебатов, а конкретных решений.

О работе для сельчан

– На прошлой неделе я созвал совещание с руководством шестнадцати районов, где нет промышленных платформ. Поставлена задача под патронатом президента найти инвесторов и привлечь средства именно в те районы, где отсутствует промышленность. Думаю, уже в нынешнем году в нескольких районах мы продвинемся вперед и откроем новые производства. Кроме того, с премьер-министром и министром финансов мы обсуждали налоговую политику на следующий год. Мы выдвинем несколько инициатив, чтобы мотивировать экономических агентов делать инвестиции в Молдове. Есть интересные инициативы и в сельском хозяйстве, для молодых людей, которые хотят начать бизнес. Возьмем НДС для переработчиков. Например, тот, кто производит муку, покупает пшеницу с 8% НДС, мука продается за 20%. Это означает, что он теряет 12%, мы внесем в этом отношении некоторые изменения.

Елена Литовцева