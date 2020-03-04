Партия беглого предпринимателя обогнала всех своих конкурентов.

В Республике Молдова сенсация местного масштаба – Партия ШОР стала самым многочисленным политформированием страны.

Как сообщается на официальной странице формирования имени купившего его предпринимателя, с начала этого года в ее ряды вступило несколько тысяч человек. К началу марта в рядах Партии ШОР насчитывается 65 тысяч членов. До 2016 года партия называлась «Равноправие» и в ней председательствовал Валерий Клименко. До недавнего времени самым многочисленным формированием Молдовы была Демпартия, собравшая под своей крышей 54 тысячи человек. На пике популярности в ПКРМ состояло 26 тысяч членов. В ШОРе применили ноу-хау и стали записывать в партию не только в офисах, но и в одноименных магазинах. Так что, вполне возможно, к концу года политформирование наберет и 100 тысяч членов.

Евгений Гольша