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Газета "Кишиневские новости"

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В партии «ШОР» насчитали шестьдесят пять тысяч членов

В партии «ШОР» насчитали шестьдесят пять тысяч членов
04 марта
22:32 2020
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Партия беглого предпринимателя обогнала всех своих конкурентов.

В Республике Молдова сенсация местного масштаба – Партия ШОР стала самым многочисленным политформированием страны.

Как сообщается на официальной странице формирования имени купившего его предпринимателя, с начала этого года в ее ряды вступило несколько тысяч человек. К началу марта в рядах Партии ШОР насчитывается 65 тысяч членов. До 2016 года партия называлась «Равноправие» и в ней председательствовал Валерий Клименко. До недавнего времени самым многочисленным формированием Молдовы была Демпартия, собравшая под своей крышей 54 тысячи человек. На пике популярности в ПКРМ состояло 26 тысяч членов. В ШОРе применили ноу-хау и стали записывать в партию не только в офисах, но и в одноименных магазинах. Так что, вполне возможно, к концу года политформирование наберет и 100 тысяч членов.
Евгений Гольша
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