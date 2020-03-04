Межвидовая борьба на правом фланге может привести к его полному краху.

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии во вторник распространила релиз, в котором сообщает: начинается предварительная регистрация граждан, находящихся за границей или в Приднестровье и желающих участвовать в выборах президента, которые состоятся осенью.

Регистрация закончится за сорок пять дней до начала голосования. С точной датой в ЦИКе пока не определились. Публично об участии в выборах президента в качестве кандидата объявил председатель Партии Платформа «Достоинство и правда» (ППДП) Андрей Нэстасе. По словам его заместителя Александра Слусаря, он с однопартийцами искали достойного кандидата целых четыре месяца. Остановились на своем боссе. Более чем предсказуемый выбор. Ранее Нэстасе проговорился: зря он поддержал на выборах 2016-го года Майю Санду, надо было самому баллотироваться. Тогда бы, видимо думает председатель Платформы, он уже четвертый год сидел бы в президентуре. Но история, даже политическая, сослагательного наклонения не имеет, и Нэстасе остается лишь кусать локти.

В Партии «Действие и солидарность», которую возглавляет Майя Санду, достаточно критично отнеслись к решению бывших союзников по избирательному блоку ACUM. Член ПДС Аурика Жардан заявила журналистам: «Мы приняли к сведению поспешное завершение выбора кандидата на президентские выборы от ППДП. Подтверждаем необходимость поддержать претендента с реальным шансом победить Додона, учитывая исключительную важность этого голосования для европейского будущего Республики Молдова». Мало кто сомневается в том, что ПДС своим кандидатом на должность президента выставит Майю Санду. Большинство аналитиков полагают: из-за неоправданной здравым смыслом конкуренции между правыми партиями они проиграют как президентские, так и возможные досрочные парламентские выборы.

Поучаствовать в борьбе за кресло главы государства также намерены либерал Дорин Киртоакэ и председатель Партии Национального единства (унионистской, ред.) Октавиан Цыку. Впрочем, в рядах правых наполеонов хоть отбавляй. Окончательный список, наверняка, будет длинным.

Александр Боц