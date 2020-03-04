В прокуратуре должны выяснить, сколько стоят восемь депутатов парламента.

Тогда четырнадцать народных избранников покинули фракцию и создали в парламенте социал-демократическую группу. «Принимая во внимание публичное признание политика, просим возбудить уголовное дело по факту коррупции депутатов. Просим проверить условия выхода восьми депутатов, о которых говорил Дьяков, сумму денег, выплаченную за уход каждого из них, а также кто и кому выплатил деньги, в какой валюте и на каких условиях», – сообщается на официальном сайте ПКРМ.

Ранее, в конце февраля, в социальных сетях Дьяков написал: «О тех четырнадцати депутатах, которые его оставили, он других слов, кроме как «предатели», не говорил. Хотя за уход восьми из них деньги, насколько я знаю, получил сам Воронин. Все знают от кого! Почему он обижен на меня? Потому что осенью 2009 года я не хотел вступать с ним в сговор и не хотел голосовать за его кандидатуру на должность председателя парламента. Помните заявление Воронина о том, что он предложил мне должность президента? Если бы я согласился, то должен был изначально проголосовать за него. Но я отказался. Вот отсюда и вся обида».

Ответ на официальной странице ПКРМ от Воронина последовал незамедлительно: «ПКРМ после выборов от 5 апреля 2009 года получила 60 мандатов, поэтому парламент 12 мая 2009 года избрал меня своим председателем. Без помощи тебя и твоих пособников. Правда же состоит в том, что ты лично и твои лизоблюды убеждали, уговаривали меня и наших товарищей, чтобы именно тебя избрали президентом. И даже если у тебя, Дьяков, явные провалы в памяти, ты должен помнить мою реакцию и куда я тебя послал».

Заочные диалоги двух политиков как будто вышли из под пера О.Генри. При этом название его повести «Короли и капуста» в наших условиях приобретает свой своеобразный смысл. Анчурия, одним словом.

Виктор Лазар