Участники приднестровского конфликта через 28 лет вспомнили, что им никто не сказал «спасибо».

Двадцать восемь лет спустя

Считается неофициально, что активная фаза противостояния двух берегов началась 2 марта 1992 года. Спустя двадцать восемь лет участники той войны решили напомнить о себе правительству. Они требовали отставки кабинета министров, повышения денежной помощи (сегодня 300 леев, ред.) и других льгот. На площади была сооружена импровизированная трибуна, с которой выступали люди в камуфляже. «Ничего не изменилось для нас и наших семей за минувшие годы. Мы, воевавшие в окопах, преданы и проданы. У нашего правительства нет национального плана социальной поддержки ветеранов. Почему нам, отстоявшим суверенитет, никто не говорит спасибо?», – вопрошал с трибуны член Национального совета ветеранов Николай Гырбу.

«Спасибо» должно быть в денежном выражении. Один из ветеранов жаловался: тем, кто состоял в батальоне «Буджак», сформированном в Комрате и просуществовавшем до 1995 года, выплачивается по 1300 леев. В Приднестровье участники войны получают сумму, эквивалентную 200 долларам. Потом комбатант перешел к тому, что необходимо отправить в отставку главу МИДЕИ Аурелиу Чокоя, который назвал конфликт 1992 года гражданской войной, остановленной российскими военнослужащими. Эта точка зрения очень не понравилось ветеранам, ведь в таком случае получается, что они сражались не со «страшной» армией Российской Федерации, а с согражданами. Тут уж можно вспомнить и Петра Врангеля, который в далеком 1920 году запретил давать награды за участие в гражданской войне, поскольку считал, что нельзя раздавать ордена за то, что свои убивают своих.

Буздуган и безнаказанность

На митинге было достаточно много знакомых лиц. Пришел на площадь даже Дорин Киртоакэ, у которого среди протестующих оказалось немало сторонников. На общем фоне выделялся и член Национал-либеральной партии Василий Синигур, завсегдатай унионистских мероприятий. На них он традиционно приходит в камуфляже и с булавой. Не изменил национал-либерал своим привычкам и на этот раз. Возглавив группу митингующих, решивших прорваться в здание правительства, он размахивал своим буздуганом перед лицами полицейских из оцепления, а потом со всей дури влепил по стеклянной двери здания. Естественно, она разлетелась вдребезги. Полиция возбудила против Синегура уголовное дело. Однако весьма сомнительно, что хулиган будет наказан. В 2014-м, на девятое мая, он намалевал свастику на памятнике советским солдатам, позже испохабил унионистскими лозунгами стелу при въезде в Комрат. Все эти выходки остались для него безнаказанными.

Станет ли Молдавия Украиной?

Не осталась без внимания со стороны митингующих и пишущая братия. Протестующие, услышав, что один из журналистов ведет прямой репортаж на русском языке, попытались отобрать у него телефон. Несколько ветеранов кричали, что в их ряды затесался вражеский агент. Кстати, те же люди, по призыву экс-председателя Демпартии Влада Плахотнюка, в начале июня прошлого года «защищали законное правительство Павла Филипа» от оппозиции, блокируя подходы к прокуратуре, судам и парламенту. Когда во власти была ДПМ, ветеранам войны на Днестре выплачивали те же 300 леев, и они были всем довольны. Правительство социалистов проработало три месяца, и требующие льгот кричат хором на площади: «Кику на мусорку вместе с Чокоем». Местные аналитики предполагают: организовать подобную акцию протеста могли лишь люди, обладающие немалыми средствами и возможностями. Впервые подобный сценарий был реализован в апреле 2009 года. Почва готовилась заранее, причем за кордоном. Любопытно, что две недели назад в американском издании U.S. News & World Report вышел материал под заголовком «Станет ли Молдавия Украиной для Трампа». В нем есть весьма интересные рекомендации, например, такие: «Если Евросоюз собирается удержать Молдавию в сфере своего влияния и обеспечить ее возвращение к какой-то форме демократии, то тогда возвращение Плахотнюка является единственным решением, способным обеспечить территориальную целостность государства». Беглый олигарх, даже находясь неофициально на вершине пирамиды власти, заказывал нужные статьи во влиятельных газетах за океаном. Таким образом он посвящал в свои планы как население Молдовы, так и зарубежных «партнеров». Своим привычкам он не изменил и, похоже, опять сигнализирует: «хочу домой, к кормушке».

Александр Чудак