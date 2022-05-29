По Святцам 30 мая День Ангела у Адриана, Андроника, Афанасия, Евдокии, Ефросиньи, Никифора, Степана.

Неординарные личности рождаются в этот день. Одаренные и наделенные множеством очень сильных качеств, они летят по жизни на большой скорости. Они привыкли брать на себя ответственность и сами творят свое будущее. Люди целеустремленные и волевые – не пытайтесь подчинить их, потому что свобода – это воздух, которым они дышат. Стремятся жить ярко и очень любят смену декораций. Они успешны и способны добиться очень многого в жизни. Но часто берутся решать непосильные для них задачи и обещают невозможное, а за неумение критично оценить свои силы бывают наказаны.

Поздравляем именинников!