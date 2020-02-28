Согласно официальным данным, судья в Высшей судебной палате получает до 34 тысяч леев, в Апелляционной палате – в среднем 30 тысяч леев, а в территориальных судах – до 25 тыс. леев. Эта информация была представлена в рамках еженедельной программы «Президент отвечает».

«Эти зарплаты намного выше тех, что получают президент, премьер, депутаты и значительно выше, чем зарплаты врачей… Мы ждем от вас результатов, люди ждут справедливой юстиции при такой зарплате», – резонно заявил Игорь Додон.

«Есть вопрос и с пересчетом пенсий. Гражданин выходит на пенсию в 63 года, а судья – до 60. Вы работаете в более тяжелых условиях, чем те, кто с сапой в поле? Давайте унифицируем всех. Хорошие зарплаты у вас есть, условия есть, обеспечьте справедливую юстицию. Если нет, тогда заявление и уходите», – добавил президент.

На этой неделе премьер Ион Кику потребовал ускорить разработку законопроекта, который предусматривает увеличение на 13 лет возрастного ценза для выхода на пенсию судей. Согласно документу, он будет увеличен до 63 лет – стандартного показателя в Молдове. В настоящее время судьи выходят на пенсию в 50 лет.