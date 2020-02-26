Почему российская 14-я армия – самая крупная в Юго-Восточной Европе – не оккупировала Кишинёв, Комрат и Бельцы?

6 февраля министр А. Чокой на провокационный вопрос журналиста об агрессии России против Молдовы заявил, что РФ вмешалась в приднестровский конфликт, чтобы остановить военные столкновения и кровопролитие, напомнил Богдан Цырдя о причине витка политического напряжения в Молдове.

«Тут же плахотнюковская Publika TV раздула скандал. Аналитики, близкие к Плахотнюку, стали обвинять Чокоя и президента И. Додона в обслуживании интересов России, в предательстве родины, скорее всего, имея в виду Румынию. А 8 февраля вспыхнул митинг ветеранов войны в Приднестровье. В тот же день Платформа «Достоинство и Правда» Нэстасе потребовала отставки Чокоя. 10 февраля ПДС Майи Санду также потребовала отставки Чокоя. 12 февраля НПО «Парламент – 90», состоящий из депутатов парламента первого созыва, сторонников М. Друка, потребовала отставки правительства, президента, ареста главы государства и депутатов ПСРМ. 18 февраля А. Канду поддержал требование об отставке министра Чокоя. 21 февраля депутаты от ACUM заблокировали трибуну парламента, требуя прихода министра в парламент. Даже попытались запустить процедуру отставки, но не смогли элементарно оформить юридически грамотно заявление. Как вам синхронизация действий? А ведь ранее и сам министр иностранных дел Нику Попеску (человек М. Санду) заявил, что приднестровская война была гражданской, то есть войной между Молдовой и Приднестровьем. Фактически Чокой сказал то же самое, признав роль миротворцев. И ещё. В 1992 году депутат ACUM О. Нантой был советником президента М. Снегура.

Самое интересное то, что РФ к тому моменту сама была полуколонией США, управляемая напрямую Гайдаром, Чубайсом, Козыревым, Ельциным, которые следовали чётко указаниям из Вашингтона. Сам Ельцин пел оды США в Конгрессе, произносил речи типа «Боже, храни Америку». И такая страна могла напасть на Молдову, фактически управляемую США?

В этом контексте на нашей страничке в Одноклассниках и в Фейсбуке сотни граждан стали задавать мне многочисленные вопросы по данной щепетильной теме. Позволим себе для полноты картины перечислить некоторые из них: Если не российская армия остановила войну, то кто тогда это сделал? Кто остановил 26–27 октября 1990 года поход волонтёров на Буджак? Румынская конница или всё-таки советский спецназ? Если была война РМ с РФ, почему российская 14-я армия – самая крупная в Юго-Восточной Европе – не оккупировала Кишинёв, Комрат и Бельцы? Или ей могла помешать только более крупная молдавская армия, которая принудила к миру Москву? Почему боевые действия не перешли на всю территорию Молдовы? Сколько пленных 14-й армии оказалось в наших руках? Генералы, майоры, полковники? Где их допросы, публичные признания в том, что они выполняли приказ по оккупации РМ и Приднестровья? А есть ли хоть одна карта, перехваченный секретный план Генштаба России? Сколько подбито танков, самолётов врага? Почему мы не объявили войну России, раз воевали с ней? А почему и с одной и с другой стороны было много молдаван и граждан Молдовы? Или их не было? Почему мы вообще подписали мирное соглашение с Москвой в 1992 г., не упомянув хотя бы словом, что Россия – участник войны против нас? Там чётко написано: Кишинёв и Тирасполь – участники конфликта, а значит у нас была гражданская война. И это базовый международный правовой документ. Об этом говорит политолог И. Боцан! А почему Запад признал переговорный формат «5+2», где Россия – гарант переговорного процесса, а ЕС и США – наблюдатели? Заметьте: Россия – не оккупант, не агрессор, а гарант! Почему согласились с российскими миротворцами? И почему эти миротворцы обеспечивали все эти годы мир, а не напали на нас снова? Почему подписали с РФ договор о дружбе в 2001-м и продлили в 2011 году? Почему просим скидок на газ, электроэнергию, квоты на экспорт у оккупантов? В любом случае истерия, поднятая плахотнюковскими СМИ и блоком ACUM, имеет цель показать одну простую истину: не смейте даже говорить, что Россия нам друг и хочет добра! Эти господа не хотят объединения страны, нормальных отношений с РФ, диалога с Тирасполем. Они 30 лет спекулировали на жертвах конфликта, на трагедии молдавского народа, раздувая истерику для политического разделения общества, подпитки пещерной русофобии, ограничения отношений с Россией. И всё это для раскрутки своего рейтинга и на потеху своих внешних хозяев. Но что с этого имеют наши граждане, кроме ненависти, нищеты и страха? А кто сказал, что правым интересны мнения граждан?!» – задается резонным вопросом Богдан Цырдя.