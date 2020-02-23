В Москве задержали банкира Менделеева, который может рассказать много “интересного” о Ренато Усатом

В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, Менделеев обвиняется в преднамеренном банкротстве Инвестбанка с суммой ущерба в три миллиарда рублей.

В то же время в сети появилась информация, что Менделеев может рассказать правоохранительным органам много “интересного” о Ренато Усатом.

СМИ России(например, Telegram-канал) пишут, что Менделеев «по долгу службы» очень много знает о целом кусте теневых банкиров 90-х — 2000-х. Среди них — Дмитрий Захарченко (под следствием), его партнёры из ГК 1520 Валерий Маркелов (под следствием), Борис Ушерович (в международном розыске), Андрей Крапивин (очень «вовремя» умер) и его сын Алексей Крапивин; Герман Горбунцов (не покидает Лондон после покушения там же в 2012 году, записывает обращения на youtube с обвинениями самых разных персон в финансовых и прочих преступлениях); Пётр Чувилин (задерживался, давал обильные показания, нынешний процессуальный статус неизвестен); Александр Антонов (отец, отошёл от дел после покушений в 2009 и 2015 годах), Владимир Антонов (сын, давал показания на партнёров в обмен на условный срок, но сидит в РФ); Евгений Двоскин (на свободе, в добром здравии), а также некоторые другие. В этот же список можно добавить своего рода политиков Адама Делимханова (Чечня-Россия) и Ренато Усатого (Молдавия). Что расскажет следствию Сергей Менделеев? Его показания наверняка дополнят информацию уже арестованных и пока свободных банкиров, успевших сдать и оговорить коллег».