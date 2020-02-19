О взвешенной внешней политике

Партия социалистов обнародовала Декларацию о взвешенной внешней политике Республики Молдовы в интересах граждан. Предлагаем ключевые выдержки из этого документа.

Пришло время, когда все партии должны признать политические ошибки прошлого, которые привели к разделению страны по ложным геополитическим критериям, настало время, когда все политики, вне зависимости от правых или левых убеждений, должны объединить усилия, чтобы обеспечить Республике Молдова взвешенную внешнюю политику.

Мы предлагаем всем парламентским партиям одобрить эту декларацию о стратегическом направлении международного сотрудничества Республики Молдова, в основе которой находятся интересы всех граждан страны.

Современные и европейские ценности должны стать национальным стратегическим проектом, в основе которого должны быть интересы каждого гражданина, а не политические интересы партий. В то же время европейская принадлежность Молдовы не должна означать навязывание фальшивых геополитических преград, которыми международное сотрудничество будет ограничено узким кругом партнеров, в зависимости от сиюминутных интересов некоторых партий. Поэтому, когда речь идет о взвешенной внешней политике, мы имеем в виду сотрудничество со всеми международными партнерами, которые хотят помочь нашей стране.

О необходимости проведения Республикой Молдова взвешенной внешней политики говорил и президент страны Игорь Додон, выступая с главной трибуны ООН в сентябре прошлого года, и в январе 2020 перед депутатами Парламентской Aссамблеи Совета Европы. Глава государства обозначил необходимость того, чтобы весь политический класс сделал выводы и не разделял наших граждан на проевропейцев, прорусских, проамериканцев, прорумын и т.д. Политические партии могут быть только промолдавскими, работать для граждан, которые за них голосовали, и представлять интересы каждого из них в отношениях со всеми международными партнерами.

Исходя из интересов нашего многонационального народа процветать в мире и социальной гармонии, парламент считает, что приоритетом президента и правительства должен стать курс на взвешенную внешнюю политику. Это предполагает эффективную реализацию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, стабильное партнерство на основе правительственного сотрудничества с Российской Федерацией, стратегических проектов, проводимых совместно с Соединенными Штатами и нашими соседями – Румынией и Украиной. В этом же контексте необходимо укрепить и связи со всеми странами Европейского союза и СНГ.

Также подтверждаем поддержку нейтрального статуса нашей страны и поддерживаем желание большинства граждан, чтобы Республика Молдова не вступала в военные блоки.