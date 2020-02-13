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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане одобряют национальные программы, инициированные Додоном

13 февраля
21:11 2020
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Самыми насущными проблемами в населенных пунктах Молдовы являются дороги, отсутствие рабочих мест и необходимой инфраструктуры.

Жители Сынжерейского района во время сегодняшней встречи с премьер-министром Ионом Кику обсудили президентские инициативы, связанные с запуском проектов по ремонту дорог, уличному освещению, строительству водопроводов и систем канализации, а также по созданию индустриальных платформ и решению проблем с мусорными свалками.

Глава кабмина рассказал собравшимся жителям, что в нынешнем году на ремонт местных дорог планируется выделить 1 млрд леев. Также в бюджете зарезервированы значительные средства для строительства водопроводов и канализационных сетей. К примеру, только на уличное освещение в селах страны направят 140 млн леев. Ион Кику заявил, что благодаря поддержке европейских партнеров будет построена инфраструктура для сбора и переработки мусора.

Президент страны Игорь Додон в начале нынешнего года объявил о запуске национальных программ по ремонту дорог, завершению газификации, строительству водопроводов и канализационных сетей, обеспечению сел уличным освещением и обустройству мест для сбора бытовых отходов в каждом селе.

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