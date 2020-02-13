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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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ПСРМ требует провести расследование по счетам за отопление

13 февраля
21:09 2020
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Социалисты потребовали проверить деятельность поставщика тепла после того, как граждане пожаловались на завышенные счета.

Об этом сообщил депутат ПСРМ Влад Батрынча в рамках состоявшей пресс-конференции.

«Мы не можем понять, почему в январе, когда погода была рекордно теплой, счета оказались максимально высокими. Мы обратились к правительству и знаем, что уже идет оценка ситуации», – заявил Влад Батрынча. В то же время социалисты требуют проверить тарифную политику и корректность работы Национального агентства по регламентированию в энергетике.

«Мы считаем, что эта структура должна работать таким образом, чтобы цены были обоснованными и более низкими», – добавил депутат ПСРМ.

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