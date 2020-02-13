Фракция Партии «Действие и солидарность» не поддерживает проект депутатов-социалистов о снижение размера зарплаты депутатов.

Михай Попшой из фракции ПДС заявил, что они могли бы поддержать данную инициативу, но при определенных условиях. Хотя законопроект прямо предусматривает снижение зарплат депутатам, в ПДС намерены потребовать снижение расходов и для администрации президента.

Стоит отметить, что социалисты предлагают, чтобы базовая ставка, на основе которой и начисляется зарплата, составляла 1000 леев вместо 1300, как того предусматривает нынешний закон О государственном бюджета. Принятие данной поправки будет означать, что выплаты депутатам сократятся в среднем на 4 тысячи леев.

Депутаты ПСРМ заявили, что целью инициативы является «ликвидация разрыва в зарплатах народных избранников в сравнении с доходами сотрудников иных публичных секторов, таких как здравоохранение, образование, юстиция, сельское хозяйство».

«Учитывая, что мы взяли на себя ответственность продолжать реформы в сфере социальной защиты, образовании, здравоохранении, юстиции, считаем, что в данный момент повешение зарплат несвоевременно», – убеждены авторы поправок в бюджет. Инициатива социалистов была поддержана президентом Игорем Додоном, который объявил, что немедленно промульгирует закон после его одобрения в парламенте.