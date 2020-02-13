Четверг, 13 февраля 2020, 23:23

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Обвиняемый по делу о «Краже миллиарда» Илан Шор защищает Майю Санду

13 февраля
21:02 2020
Версия для печати Поделиться

Неожиданный кульбит! После того как бывший премьер Влад Филат заявил, что   Майя Санду, переняв тактику Влада Плахотнюка и Шора, принялась выносить приговоры, не владея информацией, бывший мэр Оргеева тут же опубликовал реплику в социальной сети Фейсбук.

«Впереди его (Филата-ред.) ждут новые подвиги – он должен ослабить правый фланг и позиции Майи Санду. В этом весь Филат. Он делает то, что умеет лучше всего – разрушать. Он в свое время разрушил доверие своих избирателей, разрушил банковскую систему, разрушил судьбы и семьи. Недаром подчиненные называли его «Армагеддоном», – написал Илан Шор.

Примечательно, что ранее Шор неоднократно выступал с нападками на лидера ПДС Майю Санду как в социальных сетях, так и во время пресс-конференций.

«Не буду напоминать снова, как совсем недавно финансировал твою партию. Ты (Санду-ред.) совсем неплохо жила на мои деньги, которые, как ты кричала и продолжаешь кричать, якобы были украдены. Понимаю, что ты не привыкла работать и зарабатывать деньги собственными силами. Тебе свойственно тратить чужие деньги – бессовестно и без капли признательности», – утверждал не так давно Шор, обращаясь к Санду.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,64+0,28%
EUR19,13–0,03%
GBP23,03+1,01%
UAH0,72+0,48%
RON4,01+0,01%
RUB0,28–0,05%

Курсы валют в MDL на 13.02.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд