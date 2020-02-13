Неожиданный кульбит! После того как бывший премьер Влад Филат заявил, что Майя Санду, переняв тактику Влада Плахотнюка и Шора, принялась выносить приговоры, не владея информацией, бывший мэр Оргеева тут же опубликовал реплику в социальной сети Фейсбук.

«Впереди его (Филата-ред.) ждут новые подвиги – он должен ослабить правый фланг и позиции Майи Санду. В этом весь Филат. Он делает то, что умеет лучше всего – разрушать. Он в свое время разрушил доверие своих избирателей, разрушил банковскую систему, разрушил судьбы и семьи. Недаром подчиненные называли его «Армагеддоном», – написал Илан Шор.

Примечательно, что ранее Шор неоднократно выступал с нападками на лидера ПДС Майю Санду как в социальных сетях, так и во время пресс-конференций.

«Не буду напоминать снова, как совсем недавно финансировал твою партию. Ты (Санду-ред.) совсем неплохо жила на мои деньги, которые, как ты кричала и продолжаешь кричать, якобы были украдены. Понимаю, что ты не привыкла работать и зарабатывать деньги собственными силами. Тебе свойственно тратить чужие деньги – бессовестно и без капли признательности», – утверждал не так давно Шор, обращаясь к Санду.