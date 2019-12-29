У Молдовы есть гарантии поддержки как с Востока, так и с Запада
На прошедшей неделе состоялось последнее заседание осенней сессии парламента. И хотя законодатели не удержались от традиционных выпадов в адрес друг друга, в целом они довольно мирно отправились на каникулы. Возможно, это предвещает начало нового этапа в жизни депутатов, когда большая часть из них будет не на словах, а на деле думать о благе для людей. Эта тема стала лейтмотивом выступления Зинаиды Гречаный в парламенте, а затем и на совместном брифинге высшего руководства страны.
Что нас объединяет?
Председатель парламента РМ на совместном с президентом РМ и премьер-министром брифинге кратко рассказала о итогах деятельности парламента в 2019 году. Зинаида Гречаный уточнила, что за период с 8 июня были зарегистрированы 293 законодательные инициативы. Парламент проголосовал за 175 законодательных инициатив, поступивших как от политических фракций, так и от президента, правительства, отдельных депутатов. Приняты в том числе 73 закона и 102 постановления.
Зинаида Гречаный отметила, что, несмотря на отсутствие в законодательном органе парламентского большинства, за некоторые законодательные инициативы президента, правительства, депутатов, как социальные, так и экономические, единогласно проголосовали все депутаты парламента.
«Это очень важное достижение. Мы все объединились, потому что наша цель – найти то, что нас объединяет, а не то, что нас разделяет. Вот почему я призвала депутатов парламента продвигать такие инициативы – в социальной сфере, в экономике, – которые идут на пользу всему обществу, всей стране», – сказала спикер.
Зинаида Гречаный напомнила также, какие жаркие дискуссии шли в парламенте по поводу утверждения Закона о бюджете: «Очень важно было, чтобы страна вступила в новый год с принятыми законами о бюджете: и государственным бюджетом, и бюджетом государственного социального страхования, и бюджетом медицинского страхования».
Председатель парламента отметила, что необходимые ресурсы на финансирование социально-экономических инициатив были найдены, и поблагодарила коллег из правительства за слаженную работу в тандеме. Мы нашли необходимые ресурсы, по которым раньше было много споров, и даже утверждалось, что нет средств для индексации пенсий и повышения заработной платы».
Зинаида Гречаный подчеркнула, что были найдены внутренние источники финансирования. «Все, что нужно было, – приложить усилия, а не просто делать заявления, как те, кто просто не знают, как работать, и пытаются обвинять друг друга».
В заключение Зинаида Гречаный выразила надежду на то, что в новом году сотрудничество ветвей власти будет столь же эффективным.
Падение авторитарного режима
Об этом Зинаида Гречаный говорила на последнем заседании осенне-зимней сессии парламента. Она подчеркнула, что завершающийся год был полон важных событий, перемен и достижений.
«Мы были свидетелями падения авторитарного режима, построенного под одного человека и его интересы, мы прошли через создание уникального парламентского большинства, в котором политические силы с различными взглядами объединились, чтобы гарантировать стабильность внешнюю и внутреннюю, мы стали свидетелями падения правительства из-за страха не добиться обещанных результатов, а также назначения руководителя-технократа, который имел мужество взять на себя ответственность перед гражданами за реализацию реформ в чрезвычайно сложный период», – сказала Зинаида Гречаный.
Председатель парламента подчеркнула, что она всегда открыта для диалога со всеми политиками, независимо от того, какое политическое формирование они представляют. Спикер законодательного органа обратила внимание на то, что такие точки соприкосновения уже были найдены на прошедшей сессии. «Мы продемонстрировали во время голосования за социальные проекты, предложенные президентом страны, что можем игнорировать политическую конкуренцию и можем сделать выбор на благо народа», – сказала Зинаида Гречаный. Зинаида Гречаный говорила также о необходимости эффективного сотрудничества между парламентом и правительством. «Я рада, что сегодня у нас есть такое понимание с исполнительной властью во главе с премьер-министром Ионом Кику. Он профессионал и у него сильная команда, которая обязательно добьется ожидаемых результатов».
Спикер сказала о том, что «у нас хороший диалог со всеми внешними партнерами, у нас есть гарантии поддержки Республики Молдова как с Востока, так и с Запада. Только такой подход вызовет уважение и доверие к нашей стране на международном уровне».
Коалиция с народом Молдовы
На прошедшей неделе Зинаида Гречаный встретилась с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который совершил визит в Молдову по приглашению председателя законодательного органа.
«Мы создали коалицию с народом Республики Молдова и хотим восстановить доверие людей к государственным институтам и правосудию. К сожалению, мы потеряли много времени, и благодаря заявлениям и действиям некоторых политиков государственные учреждения были дискредитированы. Реформа должна сделать правосудие функциональным и вернуть его на службу народу», – сказала Зинаида Гречаный.
Спикер отметила, что проект реформы правосудия учитывает поправки Венецианской комиссии, и заявила о готовности к дальнейшему сотрудничеству. Зинаида Гречаный сообщила также о работе правоохранительных органов по возвращению украденного миллиарда и наказанию виновных. Однако все это должно быть сделано без давления на юстицию со стороны политиков, сказала председатель парламента.
Председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио подчеркнул, что он открыт к сотрудничеству, и выразил надежду, что все политические партии будут действовать в интересах страны.