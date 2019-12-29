На прошедшей неделе состоялось последнее заседание осенней сессии парламента. И хотя законодатели не удержались от традиционных выпадов в адрес друг друга, в целом они довольно мирно отправились на каникулы. Возможно, это пред­вещает начало нового этапа в жиз­ни депутатов, когда большая часть из них будет не на словах, а на деле думать о благе для людей. Эта тема стала лейтмотивом выступления Зинаиды Гречаный в парламенте, а затем и на совместном брифинге высшего руководства страны.

Что нас объединяет?

Председатель парламента РМ на со­вместном с президентом РМ и премьер-ми­нистром брифинге кратко рассказала о ито­гах деятельности парламента в 2019 году. Зинаида Гречаный уточнила, что за период с 8 июня были зарегистрированы 293 зако­нодательные инициативы. Парламент прого­лосовал за 175 законодательных инициатив, поступивших как от политических фракций, так и от президента, правительства, отдель­ных депутатов. Приняты в том числе 73 за­кона и 102 постановления.

Зинаида Гречаный отметила, что, несмо­тря на отсутствие в законодательном органе парламентского большинства, за некоторые законодательные инициативы президента, правительства, депутатов, как социальные, так и экономические, единогласно проголо­совали все депутаты парламента.

«Это очень важное достижение. Мы все объединились, потому что наша цель – найти то, что нас объединяет, а не то, что нас раз­деляет. Вот почему я призвала депутатов парламента продвигать такие инициативы – в социальной сфере, в экономике, – которые идут на пользу всему обществу, всей стра­не», – сказала спикер.

Зинаида Гречаный напомнила также, какие жаркие дискуссии шли в парламенте по поводу утверждения Закона о бюджете: «Очень важно было, чтобы страна вступи­ла в новый год с принятыми законами о бюджете: и государственным бюджетом, и бюджетом государственного социального страхования, и бюджетом медицинского страхования».

Председатель парламента отметила, что необходимые ресурсы на финансирование социально-экономических инициатив были найдены, и поблагодарила коллег из прави­тельства за слаженную работу в тандеме. Мы нашли необходимые ресурсы, по которым раньше было много споров, и даже утверж­далось, что нет средств для индексации пен­сий и повышения заработной платы».

Зинаида Гречаный подчеркнула, что были найдены внутренние источники финан­сирования. «Все, что нужно было, – прило­жить усилия, а не просто делать заявления, как те, кто просто не знают, как работать, и пытаются обвинять друг друга».

В заключение Зинаида Гречаный вы­разила надежду на то, что в новом году со­трудничество ветвей власти будет столь же эффективным.

Падение авторитарного режима

Об этом Зинаида Гречаный говорила на последнем заседании осенне-зимней сессии парламента. Она подчеркнула, что завершающийся год был полон важных со­бытий, перемен и достижений.

«Мы были свидетелями падения автори­тарного режима, построенного под одного человека и его интересы, мы прошли че­рез создание уникального парламентского большинства, в котором политические силы с различными взглядами объединились, что­бы гарантировать стабильность внешнюю и внутреннюю, мы стали свидетелями паде­ния правительства из-за страха не добиться обещанных результатов, а также назначения руководителя-технократа, который имел му­жество взять на себя ответственность перед гражданами за реализацию реформ в чрез­вычайно сложный период», – сказала Зина­ида Гречаный.

Председатель парламента подчеркну­ла, что она всегда открыта для диалога со всеми политиками, независимо от того, какое политическое формирование они представляют. Спикер законодательного органа обратила внимание на то, что такие точки соприкосновения уже были найдены на прошедшей сессии. «Мы продемонстри­ровали во время голосования за социаль­ные проекты, предложенные президентом страны, что можем игнорировать полити­ческую конкуренцию и можем сделать вы­бор на благо народа», – сказала Зинаида Гречаный. Зинаида Гречаный говорила также о необходимости эффективного со­трудничества между парламентом и прави­тельством. «Я рада, что сегодня у нас есть такое понимание с исполнительной властью во главе с премьер-министром Ионом Кику. Он профессионал и у него сильная команда, которая обязательно добьется ожидаемых результатов».

Спикер сказала о том, что «у нас хоро­ший диалог со всеми внешними партнерами, у нас есть гарантии поддержки Республики Молдова как с Востока, так и с Запада. Толь­ко такой подход вызовет уважение и доверие к нашей стране на международном уровне».

Коалиция с народом Молдовы

На прошедшей неделе Зинаида Греча­ный встретилась с председателем Венеци­анской комиссии Джанни Букиккио, который совершил визит в Молдову по приглашению председателя законодательного органа.

«Мы создали коалицию с народом Ре­спублики Молдова и хотим восстановить до­верие людей к государственным институтам и правосудию. К сожалению, мы потеряли много времени, и благодаря заявлениям и действиям некоторых политиков государ­ственные учреждения были дискредитиро­ваны. Реформа должна сделать правосудие функциональным и вернуть его на службу на­роду», – сказала Зинаида Гречаный.

Спикер отметила, что проект реформы правосудия учитывает поправки Венеци­анской комиссии, и заявила о готовности к дальнейшему сотрудничеству. Зинаида Гречаный сообщила также о работе право­охранительных органов по возвращению украденного миллиарда и наказанию вино­вных. Однако все это должно быть сделано без давления на юстицию со стороны поли­тиков, сказала председатель парламента.

Председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио подчеркнул, что он открыт к сотрудничеству, и выразил на­дежду, что все политические партии будут действовать в интересах страны.