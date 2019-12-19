Генеральная прокуратура обещает больше не мешать работать бизнесменам.

В понедельник на телеканале TV8 недавно утвержденный в должности генеральный прокурор Александр Стояногло рассказал телезрителям о том, в каком состоянии принял подчиненное ему ведомство.

Общее впечатление: Генпрокуратура – это авгиевы конюшни, которые придется не один год отмывать. «Когда я заступил в должность, понял, что вся эта структура сегодня нефункциональна. То, что творилось в самой Генеральной прокуратуре и в двух специализированных прокуратурах, означало то, что нет верховенства закона, не соблюдаются права и интересы граждан, уничтожается бизнес людей, компаний… Там зарабатывают деньги», – констатировал Стояногло. По его словам, до июля этого года Антикоррупционная прокуратура и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью чуть ли не воевали между собой и параллельно «кошмарили» предпринимателей.

«Мы больше не будем устраивать шоу с масками, не будем запугивать предпринимателей. Если получим от налоговой службы данные о нарушениях – вмешаемся. Но это не значит, что их посадим. Тюрьма номер тринадцать и так уже переполнена», – отметил Стояногло. Новый генпрокурор считает, что его подчиненные не должны мешать развиваться бизнесу, и эта позиция получила поддержку в ведомстве. Давно заведенные на предпринимателей дела стали закрывать и отправлять в архив.

Ведущая программы поинтересовалась у интервьюируемого, как он относится к тому, что некоторые политики называют его ставленником социалистов, и намерен ли он инициировать расследование относительно незаконного финансирования ПСРМ из-за рубежа? Стояногло не видит в том никаких проблем. Относительно социалистов уголовное дело было открыто еще три года назад. Все это время оно лежало без движения. Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, заручившись поддержкой ушедшего в оппозицию Блока ACUM, начал на публике раскручивать «дело ПСРМ», уверен генпрокурор.

Стояногло особо подчеркнул: у него нет каких-то предубеждений в отношении оппозиции. По его словам, накануне утверждения в должности он встречался с лидером Партии «Действие и солидарность». «У меня был интересный и конструктивный разговор с госпожой Санду. Тогда она посоветовала мне начать работу с очистки системы», – поведал Стояногло. Это задача трудная, но выполнимая, считает новый генеральный прокурор.

Евгений Гольша